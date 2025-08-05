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Защита Гуцул подаст апелляцию на приговор в установленные законом сроки - РИА Новости, 05.08.2025
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16:17 05.08.2025 (обновлено: 18:24 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033500482.html
Защита Гуцул подаст апелляцию на приговор в установленные законом сроки
Защита Гуцул подаст апелляцию на приговор в установленные законом сроки - РИА Новости, 05.08.2025
Защита Гуцул подаст апелляцию на приговор в установленные законом сроки
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст апелляцию на приговор в семь лет лишения свободы в установленные законом сроки, заявила РИА Новости адвокат политика... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:17:00+03:00
2025-08-05T18:24:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст апелляцию на приговор в семь лет лишения свободы в установленные законом сроки, заявила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением. Глава автономии была арестована прямо в зале суда. "Жалоба в вышестоящую инстанцию (будет) подана в установленные законом сроки - в течение 15 дней", - сообщила Байрам. Адвокат отметила, что команда защиты в настоящее время тщательно изучает полный текст судебного решения для подготовки обоснованной апелляции. Приговор составляет 482 страницы, что требует детального анализа всех материалов дела.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html
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Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости
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в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Защита Гуцул подаст апелляцию на приговор в установленные законом сроки

Защита Гуцул подаст апелляцию на приговор в течение 15 дней

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст апелляцию на приговор в семь лет лишения свободы в установленные законом сроки, заявила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением. Глава автономии была арестована прямо в зале суда.
«
"Жалоба в вышестоящую инстанцию (будет) подана в установленные законом сроки - в течение 15 дней", - сообщила Байрам.
Адвокат отметила, что команда защиты в настоящее время тщательно изучает полный текст судебного решения для подготовки обоснованной апелляции. Приговор составляет 482 страницы, что требует детального анализа всех материалов дела.
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы
Вчера, 12:20
 
В миреГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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