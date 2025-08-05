https://ria.ru/20250805/gutsul-2033500482.html

Защита Гуцул подаст апелляцию на приговор в установленные законом сроки

Защита Гуцул подаст апелляцию на приговор в установленные законом сроки - РИА Новости, 05.08.2025

Защита Гуцул подаст апелляцию на приговор в установленные законом сроки

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст апелляцию на приговор в семь лет лишения свободы в установленные законом сроки, заявила РИА Новости адвокат политика... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:17:00+03:00

2025-08-05T16:17:00+03:00

2025-08-05T18:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст апелляцию на приговор в семь лет лишения свободы в установленные законом сроки, заявила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением. Глава автономии была арестована прямо в зале суда. "Жалоба в вышестоящую инстанцию (будет) подана в установленные законом сроки - в течение 15 дней", - сообщила Байрам. Адвокат отметила, что команда защиты в настоящее время тщательно изучает полный текст судебного решения для подготовки обоснованной апелляции. Приговор составляет 482 страницы, что требует детального анализа всех материалов дела.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033439019.html

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Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости 2025-08-05T16:17 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии