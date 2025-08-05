Депутат Госдумы сравнил приговор Гуцул с охотой на ведьм
Депутат ГД Белик назвал приговор Гуцул охотой на ведьм в новой интерпретации
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул напоминает охоту на ведьм в новой интерпретации, когда путем обвинения в связях с Россией идет устранение политических конкурентов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
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"Сегодня в ЕС и странах к нему приближенных четко отрабатывают практику устранения политических конкурентов. Достаточно их обвинить в связях с Россией и "дело в шляпе". Учитывая круговую поруку властей и силовиков, выбывание из политической карьеры оппонентам власти обеспечено. Та же охота на ведьм, только в новой интерпретации", - сказал Белик.
По его мнению, главной целью властей Молдавии в судебном преследовании Гуцул было желание "убрать неугодных". "Так гласит демократия, а точнее, тот режим, который ею прикрывается", - добавил депутат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.