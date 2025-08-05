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Депутат Госдумы сравнил приговор Гуцул с охотой на ведьм - РИА Новости, 05.08.2025
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14:44 05.08.2025 (обновлено: 19:35 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033477959.html
Депутат Госдумы сравнил приговор Гуцул с охотой на ведьм
Депутат Госдумы сравнил приговор Гуцул с охотой на ведьм - РИА Новости, 05.08.2025
Депутат Госдумы сравнил приговор Гуцул с охотой на ведьм
Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул напоминает охоту на ведьм в новой интерпретации, когда путем обвинения в связях с Россией идет устранение политических... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:44:00+03:00
2025-08-05T19:35:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
госдума рф
задержание главы гагаузии гуцул
евросоюз
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майя санду
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул напоминает охоту на ведьм в новой интерпретации, когда путем обвинения в связях с Россией идет устранение политических конкурентов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Сегодня в ЕС и странах к нему приближенных четко отрабатывают практику устранения политических конкурентов. Достаточно их обвинить в связях с Россией и "дело в шляпе". Учитывая круговую поруку властей и силовиков, выбывание из политической карьеры оппонентам власти обеспечено. Та же охота на ведьм, только в новой интерпретации", - сказал Белик. По его мнению, главной целью властей Молдавии в судебном преследовании Гуцул было желание "убрать неугодных". "Так гласит демократия, а точнее, тот режим, который ею прикрывается", - добавил депутат. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033465812.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, госдума рф, задержание главы гагаузии гуцул, евросоюз, sputnik молдова, майя санду, дмитрий белик, россия, кишинев, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Госдума РФ, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евросоюз, Sputnik Молдова, Майя Санду, Дмитрий Белик, Россия, Кишинев, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Депутат Госдумы сравнил приговор Гуцул с охотой на ведьм

Депутат ГД Белик назвал приговор Гуцул охотой на ведьм в новой интерпретации

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул напоминает охоту на ведьм в новой интерпретации, когда путем обвинения в связях с Россией идет устранение политических конкурентов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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"Сегодня в ЕС и странах к нему приближенных четко отрабатывают практику устранения политических конкурентов. Достаточно их обвинить в связях с Россией и "дело в шляпе". Учитывая круговую поруку властей и силовиков, выбывание из политической карьеры оппонентам власти обеспечено. Та же охота на ведьм, только в новой интерпретации", - сказал Белик.
По его мнению, главной целью властей Молдавии в судебном преследовании Гуцул было желание "убрать неугодных". "Так гласит демократия, а точнее, тот режим, который ею прикрывается", - добавил депутат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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Вчера, 14:05
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулГосдума РФЗадержание главы Гагаузии ГуцулЕвросоюзSputnik МолдоваМайя СандуДмитрий БеликРоссияКишиневПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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