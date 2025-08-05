https://ria.ru/20250805/gutsul-2033437557.html

Гуцул заявила, что ожидает оправдательного решения суда

Гуцул заявила, что ожидает оправдательного решения суда - РИА Новости, 05.08.2025

Гуцул заявила, что ожидает оправдательного решения суда

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила журналистам, что ожидает в суде оправдательного решения. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:13:00+03:00

2025-08-05T12:13:00+03:00

2025-08-05T20:15:00+03:00

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приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила журналистам, что ожидает в суде оправдательного решения.Во вторник началось заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора Гуцул по делу о якобы незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор", при этом сама обвиняемая считает процесс политически мотивированным и направленным на устранение оппозиции накануне парламентских выборов."Мы рассчитываем на справедливое решение суда. Надеюсь, будет оправдательный приговор", - сказала Гуцул перед началом заседания.Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Адвокаты настаивают на непричастности подзащитной к финансовым нарушениям.В воскресенье в административном центре Гагаузии Комрате прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул. Участники приняли резолюцию с требованием к властям Молдавии "прекратить незаконные судебные преследования главы Гагаузии".Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20250805/kishinev-2033427002.html

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда Глава Гагаузии прибыла к зданию суда, где сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт по ее делу. Гуцул заявила, что ожидает оправдательного решения. 2025-08-05T12:13 true PT0M10S

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гагаузия, в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии