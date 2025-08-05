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Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска - РИА Новости, 05.08.2025
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09:14 05.08.2025 (обновлено: 10:02 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gubernator-2033396193.html
Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска
Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска - РИА Новости, 05.08.2025
Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за неудовлетворительной работы, в частности из-за... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:14:00+03:00
2025-08-05T10:02:00+03:00
вилючинск
камчатка
камчатский край
владимир солодов
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за неудовлетворительной работы, в частности из-за реагирования на ЧС. По словам Солодова, ему поступает большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации города, а после сильнейшего землетрясения количество таких нареканий увеличилось. &quot;Сегодня провел объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, и лично убедился в справедливости претензий жителей. Считаю текущую работу администрации города и особенно реагирование власти на чрезвычайную ситуацию неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака&quot;, - написал Солодов в своем Telegram-канале.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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вилючинск, камчатка, камчатский край, владимир солодов, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Вилючинск, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска

Губернатор Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска из-за реагирования на ЧС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за неудовлетворительной работы, в частности из-за реагирования на ЧС.
По словам Солодова, ему поступает большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации города, а после сильнейшего землетрясения количество таких нареканий увеличилось.
«

"Сегодня провел объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, и лично убедился в справедливости претензий жителей. Считаю текущую работу администрации города и особенно реагирование власти на чрезвычайную ситуацию неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака", - написал Солодов в своем Telegram-канале.

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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