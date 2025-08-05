https://ria.ru/20250805/gubernator-2033396193.html

Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска

Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска - РИА Новости, 05.08.2025

Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за неудовлетворительной работы, в частности из-за... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:14:00+03:00

2025-08-05T09:14:00+03:00

2025-08-05T10:02:00+03:00

вилючинск

камчатка

камчатский край

владимир солодов

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за неудовлетворительной работы, в частности из-за реагирования на ЧС. По словам Солодова, ему поступает большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации города, а после сильнейшего землетрясения количество таких нареканий увеличилось. "Сегодня провел объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, и лично убедился в справедливости претензий жителей. Считаю текущую работу администрации города и особенно реагирование власти на чрезвычайную ситуацию неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака", - написал Солодов в своем Telegram-канале.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://realty.ria.ru/20250801/vlasti-2032765812.html

вилючинск

камчатка

камчатский край

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вилючинск, камчатка, камчатский край, владимир солодов, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области