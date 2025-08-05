https://ria.ru/20250805/glava-2033370216.html

Дмитриев оценил приказ генпрокурора США представить суду данные о вбросах

Дмитриев оценил приказ генпрокурора США представить суду данные о вбросах - РИА Новости, 05.08.2025

Дмитриев оценил приказ генпрокурора США представить суду данные о вбросах

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно отреагировал на... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T00:14:00+03:00

2025-08-05T00:14:00+03:00

2025-08-05T00:14:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно отреагировал на то, что генпрокурор США Пэм Бонди подписала распоряжение о подаче в суд доказательств заговора с целью связать победу Дональда Трампа на президентских выборах в стране 2016 года с якобы вмешательством России. "Это важно. Обвинения наконец настигают лжецов, стоявших за фейками о России, которые пытались напасть и на Россию, и на Трампа", - написал Дмитириев на своей странице в соцсети X, комментируя соответствующую новость телеканала Fox News. Телеканал ранее сообщил, что Бонди в понедельник подписала распоряжение о подаче в суд доказательств заговора с целью связать победу Дональда Трампа на президентских выборах в стране 2016 года с якобы вмешательством России. Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.

https://ria.ru/20250729/tramp-2031910584.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, барак обама, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций