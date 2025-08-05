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В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на детей - РИА Новости, 05.08.2025
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18:04 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/gidrotsikl-2033542473.html
В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на детей
В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на детей - РИА Новости, 05.08.2025
В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на детей
Мужчина на гидроцикле наехал на двух детей в Приморье, несовершеннолетние госпитализированы с различными травмами, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:04:00+03:00
2025-08-05T18:04:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Мужчина на гидроцикле наехал на двух детей в Приморье, несовершеннолетние госпитализированы с различными травмами, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл во вторник около 19.00 (12.00 мск) в районе приморского села Рисовая Падь. "Мужчина, управляя гидроциклом, совершил наезд на двух несовершеннолетних, находившихся в море на сап-борде. Дети получили травмы разной степени тяжести, одна девочка потеряла сознание, её доставили в больницу, где врачи проводят необходимые мероприятия для стабилизации её состояния", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности (статья 263 УК РФ), установление всех обстоятельств, а также оказание медицинской помощи пострадавшим, находятся на особом контроле прокуратуры района.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на детей

В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на двух детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Мужчина на гидроцикле наехал на двух детей в Приморье, несовершеннолетние госпитализированы с различными травмами, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл во вторник около 19.00 (12.00 мск) в районе приморского села Рисовая Падь.
"Мужчина, управляя гидроциклом, совершил наезд на двух несовершеннолетних, находившихся в море на сап-борде. Дети получили травмы разной степени тяжести, одна девочка потеряла сознание, её доставили в больницу, где врачи проводят необходимые мероприятия для стабилизации её состояния", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности (статья 263 УК РФ), установление всех обстоятельств, а также оказание медицинской помощи пострадавшим, находятся на особом контроле прокуратуры района.
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