https://ria.ru/20250805/gidrotsikl-2033542473.html

В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на детей

В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на детей - РИА Новости, 05.08.2025

В Приморье мужчина на гидроцикле наехал на детей

Мужчина на гидроцикле наехал на двух детей в Приморье, несовершеннолетние госпитализированы с различными травмами, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:04:00+03:00

2025-08-05T18:04:00+03:00

2025-08-05T18:04:00+03:00

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Мужчина на гидроцикле наехал на двух детей в Приморье, несовершеннолетние госпитализированы с различными травмами, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл во вторник около 19.00 (12.00 мск) в районе приморского села Рисовая Падь. "Мужчина, управляя гидроциклом, совершил наезд на двух несовершеннолетних, находившихся в море на сап-борде. Дети получили травмы разной степени тяжести, одна девочка потеряла сознание, её доставили в больницу, где врачи проводят необходимые мероприятия для стабилизации её состояния", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности (статья 263 УК РФ), установление всех обстоятельств, а также оказание медицинской помощи пострадавшим, находятся на особом контроле прокуратуры района.

https://ria.ru/20250803/otdel-2033098041.html

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происшествия, россия