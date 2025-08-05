https://ria.ru/20250805/gaza-2033568907.html

ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе

ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе - РИА Новости, 05.08.2025

ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе

Объединенные Арабские Эмираты осуществили очередную воздушную операцию по сбросу гуманитарной помощи над сектором Газа совместно с Иорданией, Францией и... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:49:00+03:00

2025-08-05T20:49:00+03:00

2025-08-05T20:49:00+03:00

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ДУБАЙ, 5 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты осуществили очередную воздушную операцию по сбросу гуманитарной помощи над сектором Газа совместно с Иорданией, Францией и Германией, заявило министерство обороны ОАЭ. "Операция проводилась совместно с Иорданским Хашимитским Королевством и при участии Франции и Германии", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х. Воздушные операции по доставке гуманитарной помощи из ОАЭ возобновились десять дней назад. По данным минобороны ОАЭ, с начала нынешней стадии конфликта эмиратские военно-воздушные силы провели 63 вылета и в общей сложности сбросили над сектором Газа 3 840 тонн гуманитарных грузов. Также в сообщении отмечается, что во вторник в сектор Газа были допущены 32 грузовика с продовольствием из ОАЭ. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250628/gaza-2025977662.html

https://ria.ru/20250805/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оаэ, израиль, франция, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон, хамас