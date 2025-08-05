ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе
ОАЭ совместно с Иорданией, Францией и Германией сбросили гумпомощь в Газу
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 5 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты осуществили очередную воздушную операцию по сбросу гуманитарной помощи над сектором Газа совместно с Иорданией, Францией и Германией, заявило министерство обороны ОАЭ.
Воздушные операции по доставке гуманитарной помощи из ОАЭ возобновились десять дней назад. По данным минобороны ОАЭ, с начала нынешней стадии конфликта эмиратские военно-воздушные силы провели 63 вылета и в общей сложности сбросили над сектором Газа 3 840 тонн гуманитарных грузов.
Также в сообщении отмечается, что во вторник в сектор Газа были допущены 32 грузовика с продовольствием из ОАЭ.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.