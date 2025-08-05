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ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе - РИА Новости, 05.08.2025
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20:49 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/gaza-2033568907.html
ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе
ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе - РИА Новости, 05.08.2025
ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе
Объединенные Арабские Эмираты осуществили очередную воздушную операцию по сбросу гуманитарной помощи над сектором Газа совместно с Иорданией, Францией и... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:49:00+03:00
2025-08-05T20:49:00+03:00
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ДУБАЙ, 5 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты осуществили очередную воздушную операцию по сбросу гуманитарной помощи над сектором Газа совместно с Иорданией, Францией и Германией, заявило министерство обороны ОАЭ. "Операция проводилась совместно с Иорданским Хашимитским Королевством и при участии Франции и Германии", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х. Воздушные операции по доставке гуманитарной помощи из ОАЭ возобновились десять дней назад. По данным минобороны ОАЭ, с начала нынешней стадии конфликта эмиратские военно-воздушные силы провели 63 вылета и в общей сложности сбросили над сектором Газа 3 840 тонн гуманитарных грузов. Также в сообщении отмечается, что во вторник в сектор Газа были допущены 32 грузовика с продовольствием из ОАЭ. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20250628/gaza-2025977662.html
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в мире, оаэ, израиль, франция, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон, хамас
В мире, ОАЭ, Израиль, Франция, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ООН, ХАМАС
ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе

ОАЭ совместно с Иорданией, Францией и Германией сбросили гумпомощь в Газу

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ДУБАЙ, 5 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты осуществили очередную воздушную операцию по сбросу гуманитарной помощи над сектором Газа совместно с Иорданией, Францией и Германией, заявило министерство обороны ОАЭ.
«
"Операция проводилась совместно с Иорданским Хашимитским Королевством и при участии Франции и Германии", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х.
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Воздушные операции по доставке гуманитарной помощи из ОАЭ возобновились десять дней назад. По данным минобороны ОАЭ, с начала нынешней стадии конфликта эмиратские военно-воздушные силы провели 63 вылета и в общей сложности сбросили над сектором Газа 3 840 тонн гуманитарных грузов.
Также в сообщении отмечается, что во вторник в сектор Газа были допущены 32 грузовика с продовольствием из ОАЭ.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
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В миреОАЭИзраильФранцияТедрос Адханом ГебрейесусВОЗООНХАМАС
 
 
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