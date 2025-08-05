https://ria.ru/20250805/gaza-2033481584.html

Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД

Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2025

Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД

Испания никогда не признает "незаконную аннексию" Газы или Западного берега реки Иордан, заявил во вторник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:55:00+03:00

2025-08-05T14:55:00+03:00

2025-08-05T17:00:00+03:00

в мире

израиль

испания

западный берег реки иордан

хосе мануэль альбарес

евросоюз

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg

МАДРИД, 5 авг — РИА Новости. Испания никогда не признает "незаконную аннексию" Газы или Западного берега реки Иордан, заявил во вторник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. "Евросоюз сделал слишком мало и слишком поздно... Мы не признаем незаконную аннексию Газы или Западного берега", — сказал он в интервью радиостанции Onda Cero, добавив, что на этих территориях де-факто уже происходит вторжение через принудительное перемещение населения. По словам министра, Израиль совершает "тяжелейшие преступления", включая убийства мирных жителей в очередях за едой. Альбарес раскритиковал ЕС за слишком позднюю и слабую реакцию на конфликт и напомнил, что Испания добивается немедленной приостановки соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем Глава МИД подчеркнул необходимость открытия всех сухопутных переходов для доставки гуманитарной помощи в Газу, отметив при этом, что сбросы грузов с воздуха имеют ограниченный эффект, хотя позволяют спасти жизни. Ранее в понедельник власти Газы сообщили, что Израиль после частичного возобновления поставок помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения. По данным администрации сектора Газа, для обеспечения минимальных потребностей жителей в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с помощью. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250804/palestina-2033328463.html

https://ria.ru/20250805/konflikt-1915630213.html

израиль

испания

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, испания, западный берег реки иордан, хосе мануэль альбарес, евросоюз, оон, хамас