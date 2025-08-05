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Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2025
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14:55 05.08.2025 (обновлено: 17:00 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gaza-2033481584.html
Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД
Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2025
Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД
Испания никогда не признает "незаконную аннексию" Газы или Западного берега реки Иордан, заявил во вторник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:55:00+03:00
2025-08-05T17:00:00+03:00
в мире
израиль
испания
западный берег реки иордан
хосе мануэль альбарес
евросоюз
оон
хамас
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МАДРИД, 5 авг — РИА Новости. Испания никогда не признает "незаконную аннексию" Газы или Западного берега реки Иордан, заявил во вторник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. "Евросоюз сделал слишком мало и слишком поздно... Мы не признаем незаконную аннексию Газы или Западного берега", — сказал он в интервью радиостанции Onda Cero, добавив, что на этих территориях де-факто уже происходит вторжение через принудительное перемещение населения. По словам министра, Израиль совершает "тяжелейшие преступления", включая убийства мирных жителей в очередях за едой. Альбарес раскритиковал ЕС за слишком позднюю и слабую реакцию на конфликт и напомнил, что Испания добивается немедленной приостановки соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем Глава МИД подчеркнул необходимость открытия всех сухопутных переходов для доставки гуманитарной помощи в Газу, отметив при этом, что сбросы грузов с воздуха имеют ограниченный эффект, хотя позволяют спасти жизни. Ранее в понедельник власти Газы сообщили, что Израиль после частичного возобновления поставок помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения. По данным администрации сектора Газа, для обеспечения минимальных потребностей жителей в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с помощью. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20250804/palestina-2033328463.html
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в мире, израиль, испания, западный берег реки иордан, хосе мануэль альбарес, евросоюз, оон, хамас
В мире, Израиль, Испания, Западный берег реки Иордан, Хосе Мануэль Альбарес, Евросоюз, ООН, ХАМАС
Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД

МИД Испании: Испания не признает незаконную аннексию Газы или Западного берега

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Abed Khaled
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МАДРИД, 5 авг — РИА Новости. Испания никогда не признает "незаконную аннексию" Газы или Западного берега реки Иордан, заявил во вторник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Евросоюз сделал слишком мало и слишком поздно... Мы не признаем незаконную аннексию Газы или Западного берега", — сказал он в интервью радиостанции Onda Cero, добавив, что на этих территориях де-факто уже происходит вторжение через принудительное перемещение населения.
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По словам министра, Израиль совершает "тяжелейшие преступления", включая убийства мирных жителей в очередях за едой. Альбарес раскритиковал ЕС за слишком позднюю и слабую реакцию на конфликт и напомнил, что Испания добивается немедленной приостановки соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем
Глава МИД подчеркнул необходимость открытия всех сухопутных переходов для доставки гуманитарной помощи в Газу, отметив при этом, что сбросы грузов с воздуха имеют ограниченный эффект, хотя позволяют спасти жизни.
Ранее в понедельник власти Газы сообщили, что Израиль после частичного возобновления поставок помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения. По данным администрации сектора Газа, для обеспечения минимальных потребностей жителей в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с помощью.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
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