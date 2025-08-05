Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД
МИД Испании: Испания не признает незаконную аннексию Газы или Западного берега
© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
© AP Photo / Abed Khaled
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МАДРИД, 5 авг — РИА Новости. Испания никогда не признает "незаконную аннексию" Газы или Западного берега реки Иордан, заявил во вторник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Евросоюз сделал слишком мало и слишком поздно... Мы не признаем незаконную аннексию Газы или Западного берега", — сказал он в интервью радиостанции Onda Cero, добавив, что на этих территориях де-факто уже происходит вторжение через принудительное перемещение населения.
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По словам министра, Израиль совершает "тяжелейшие преступления", включая убийства мирных жителей в очередях за едой. Альбарес раскритиковал ЕС за слишком позднюю и слабую реакцию на конфликт и напомнил, что Испания добивается немедленной приостановки соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем
Глава МИД подчеркнул необходимость открытия всех сухопутных переходов для доставки гуманитарной помощи в Газу, отметив при этом, что сбросы грузов с воздуха имеют ограниченный эффект, хотя позволяют спасти жизни.
Ранее в понедельник власти Газы сообщили, что Израиль после частичного возобновления поставок помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения. По данным администрации сектора Газа, для обеспечения минимальных потребностей жителей в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с помощью.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.