https://ria.ru/20250805/garbuzov-2033413781.html
Гарбузов: более тысячи рабочих мест появится в новом бизнес-центре в Москве
Гарбузов: более тысячи рабочих мест появится в новом бизнес-центре в Москве - РИА Новости, 05.08.2025
Гарбузов: более тысячи рабочих мест появится в новом бизнес-центре в Москве
Новый бизнес-центр построят около станций столичной подземки "Калужская" и "Воронцовская" по программе стимулирования создания мест приложения труда, новое... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:00:00+03:00
2025-08-05T12:00:00+03:00
2025-08-05T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Новый бизнес-центр построят около станций столичной подземки "Калужская" и "Воронцовская" по программе стимулирования создания мест приложения труда, новое здание обеспечит рабочими местами более тысячи горожан, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет последовательно формировать современные деловые пространства в шаговой доступности от жилых кварталов. Новый бизнес-центр площадью более 13 тысяч квадратных метров обеспечит свыше тысячи рабочих мест для квалифицированных специалистов на юго-западе столицы. Реализация проекта откроет новые возможности для трудоустройства москвичей и станет важным вкладом в развитие районной инфраструктуры", — подчеркнул Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Высота здания – 21 этаж. Это строение – завершающий этап клубного квартала AFI Park "Воронцовский". Комплекс будет представлять офисные пространства и объекты сервисной инфраструктуры.По словам гендиректора девелоперской компании Евгения Поташникова, в настоящий момент на территории Обручевского района идет формирование нового делового кластера Москвы. На этот участок приходится 23% от заявленного девелоперами объема новых офисов на ближайшие годы."При этом значительно изменилась стоимость офисных площадей в Обручевском районе: средняя цена на коммерческие помещения здесь за год выросла примерно на 27%. Рост цен на офисную недвижимость делает локацию интересной для потенциальных инвесторов", - отметил Поташников.Бизнес-центр AFI Park "Воронцовский" выдержан в общей стилистике. Инфраструктура центра создана с учетом ежедневных потребностей резидентов.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в Москве уже пять лет, она охватила почти все районы мегаполиса. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 миллионов "квадратов".
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: более тысячи рабочих мест появится в новом бизнес-центре в Москве
Анатолий Гарбузов: бизнес-центр построят в ЮЗАО по программе МПТ
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Новый бизнес-центр построят около станций столичной подземки "Калужская" и "Воронцовская" по программе стимулирования создания мест приложения труда, новое здание обеспечит рабочими местами более тысячи горожан, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет последовательно формировать современные деловые пространства в шаговой доступности от жилых кварталов. Новый бизнес-центр площадью более 13 тысяч квадратных метров обеспечит свыше тысячи рабочих мест для квалифицированных специалистов на юго-западе столицы. Реализация проекта откроет новые возможности для трудоустройства москвичей и станет важным вкладом в развитие районной инфраструктуры", — подчеркнул Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Высота здания – 21 этаж. Это строение – завершающий этап клубного квартала AFI Park "Воронцовский". Комплекс будет представлять офисные пространства и объекты сервисной инфраструктуры.
По словам гендиректора девелоперской компании Евгения Поташникова, в настоящий момент на территории Обручевского района идет формирование нового делового кластера Москвы. На этот участок приходится 23% от заявленного девелоперами объема новых офисов на ближайшие годы.
"При этом значительно изменилась стоимость офисных площадей в Обручевском районе: средняя цена на коммерческие помещения здесь за год выросла примерно на 27%. Рост цен на офисную недвижимость делает локацию интересной для потенциальных инвесторов", - отметил Поташников.
Бизнес-центр AFI Park "Воронцовский" выдержан в общей стилистике. Инфраструктура центра создана с учетом ежедневных потребностей резидентов.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в Москве уже пять лет, она охватила почти все районы мегаполиса. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 миллионов "квадратов".