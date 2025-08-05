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Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск товаров для дома - РИА Новости, 05.08.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 05.08.2025 (обновлено: 10:40 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/garbuzov-2033399657.html
Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск товаров для дома
Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск товаров для дома - РИА Новости, 05.08.2025
Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск товаров для дома
Столичные компании, занимающиеся производством товаров для домашнего интерьера, нарастили выпуск продукции, заявил министр московского правительства, глава... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:13:00+03:00
2025-08-05T10:40:00+03:00
поддержка бизнеса
анатолий гарбузов
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Столичные компании, занимающиеся производством товаров для домашнего интерьера, нарастили выпуск продукции, заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Благодаря поддержке города столичные предприятия создают разнообразную дизайнерскую продукцию для дома, регулярно расширяют ассортимент, наращивают производственные мощности. Так, с января по май 2025-го московские компании увеличили выпуск текстильных тканей на 37,2%, изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения - на 17,6%, а мебели – более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – привел цифры Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Московская компания "Шарм-Дизайн" производит мебельные изделия для дома и офиса в различных стилях: от классики до минимализма. В ассортимент продукции предприятия вошло около 200 моделей. Также компания создает мебель под заказ.Генеральный директор фабрики Гагик Аветисян отметил, что компания возводит новый производственный комплекс, его площадь составит 1,5 гектара. Он расположится в Зеленограде. Благодаря открытию предприятия, выпуск мебельных изделий вырастет до 30 тысяч в год, также появится около 160 новых рабочих мест.Предприятие DirtyHands создает светильники, интерьерные панели из керамики, предметы мебели и скульптуры, а также арт-объекты на основе эскизов архитекторов и дизайнеров. Изделия создаются вручную. Московская компания ProfilDoors производит межкомнатные и входные двери, дверные фурнитуры, перегородки и другие интерьерные решения. При создании товара используются инновационные технологии и современные материалы.Ранее заммэра города в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в Москве порядка 380 предприятий занимаются производством строительных материалов, объемы выпуска, а также ассортимент их продукции стабильно растет.
https://ria.ru/20250803/garbuzov-2032984922.html
https://ria.ru/20250804/liksutov-2033198946.html
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поддержка бизнеса , анатолий гарбузов
Поддержка бизнеса , Анатолий Гарбузов, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск товаров для дома

Гарбузов: московские предприятия увеличили выпуск продукции для дома

© Фото : Пресс-служба ДИППЗавод ProfilDoors
Завод ProfilDoors - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Завод ProfilDoors
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Столичные компании, занимающиеся производством товаров для домашнего интерьера, нарастили выпуск продукции, заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Благодаря поддержке города столичные предприятия создают разнообразную дизайнерскую продукцию для дома, регулярно расширяют ассортимент, наращивают производственные мощности. Так, с января по май 2025-го московские компании увеличили выпуск текстильных тканей на 37,2%, изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения - на 17,6%, а мебели – более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – привел цифры Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Столичные предприятия по выпуску мебели в 2,3 раза нарастили поставки - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Гарбузов: компании по выпуску мебели в Москве в 2,3 раза нарастили поставки
3 августа, 10:00
Московская компания "Шарм-Дизайн" производит мебельные изделия для дома и офиса в различных стилях: от классики до минимализма. В ассортимент продукции предприятия вошло около 200 моделей. Также компания создает мебель под заказ.
Генеральный директор фабрики Гагик Аветисян отметил, что компания возводит новый производственный комплекс, его площадь составит 1,5 гектара. Он расположится в Зеленограде. Благодаря открытию предприятия, выпуск мебельных изделий вырастет до 30 тысяч в год, также появится около 160 новых рабочих мест.
Предприятие DirtyHands создает светильники, интерьерные панели из керамики, предметы мебели и скульптуры, а также арт-объекты на основе эскизов архитекторов и дизайнеров. Изделия создаются вручную. Московская компания ProfilDoors производит межкомнатные и входные двери, дверные фурнитуры, перегородки и другие интерьерные решения. При создании товара используются инновационные технологии и современные материалы.
Ранее заммэра города в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в Москве порядка 380 предприятий занимаются производством строительных материалов, объемы выпуска, а также ассортимент их продукции стабильно растет.
Производство строительных материалов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Ликсутов: в Москве выросло производство строительных материалов
Вчера, 14:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаАнатолий Гарбузов
 
 
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