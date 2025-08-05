https://ria.ru/20250805/garbuzov-2033399657.html

Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск товаров для дома

Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск товаров для дома - РИА Новости, 05.08.2025

Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск товаров для дома

Столичные компании, занимающиеся производством товаров для домашнего интерьера, нарастили выпуск продукции, заявил министр московского правительства, глава... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:13:00+03:00

2025-08-05T10:13:00+03:00

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поддержка бизнеса

анатолий гарбузов

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Столичные компании, занимающиеся производством товаров для домашнего интерьера, нарастили выпуск продукции, заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Благодаря поддержке города столичные предприятия создают разнообразную дизайнерскую продукцию для дома, регулярно расширяют ассортимент, наращивают производственные мощности. Так, с января по май 2025-го московские компании увеличили выпуск текстильных тканей на 37,2%, изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения - на 17,6%, а мебели – более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – привел цифры Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Московская компания "Шарм-Дизайн" производит мебельные изделия для дома и офиса в различных стилях: от классики до минимализма. В ассортимент продукции предприятия вошло около 200 моделей. Также компания создает мебель под заказ.Генеральный директор фабрики Гагик Аветисян отметил, что компания возводит новый производственный комплекс, его площадь составит 1,5 гектара. Он расположится в Зеленограде. Благодаря открытию предприятия, выпуск мебельных изделий вырастет до 30 тысяч в год, также появится около 160 новых рабочих мест.Предприятие DirtyHands создает светильники, интерьерные панели из керамики, предметы мебели и скульптуры, а также арт-объекты на основе эскизов архитекторов и дизайнеров. Изделия создаются вручную. Московская компания ProfilDoors производит межкомнатные и входные двери, дверные фурнитуры, перегородки и другие интерьерные решения. При создании товара используются инновационные технологии и современные материалы.Ранее заммэра города в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в Москве порядка 380 предприятий занимаются производством строительных материалов, объемы выпуска, а также ассортимент их продукции стабильно растет.

https://ria.ru/20250803/garbuzov-2032984922.html

https://ria.ru/20250804/liksutov-2033198946.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

поддержка бизнеса , анатолий гарбузов