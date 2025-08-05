https://ria.ru/20250805/gagauzija-2033415739.html

Гагаузия верит в невиновность Гуцул, заявил Михаил Влах

Гагаузия верит в невиновность Гуцул, заявил Михаил Влах - РИА Новости, 05.08.2025

Гагаузия верит в невиновность Гуцул, заявил Михаил Влах

Гагаузия верит в невиновность своего лидера Евгении Гуцул и молится за свободу руководителя автономии, заявил советник главы Гуцул, общественный деятель Михаил... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:55:00+03:00

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2025-08-05T10:55:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Гагаузия верит в невиновность своего лидера Евгении Гуцул и молится за свободу руководителя автономии, заявил советник главы Гуцул, общественный деятель Михаил Влах. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. На вторник, 5 августа, назначено заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора по делу Гуцул. "Наступило 5 августа, и сегодня решается судьба Евгении Гуцул. Вся Гагаузия замерла в ожидании… Большинство жителей Гагаузской автономии и всей страны молятся за свободу Евгении Гуцул. Народ знает, что она невиновна. Это понимают и судьи, и прокуроры, хорошо знает об этом нынешняя власть. Справедливость обязательно восторжествует, и башкан (глава Гагаузии – ред.), ставшая символом Победы, вернётся к своему народу", - написал в своем Telegram-канале Влах. По его словам, в Гагаузии следят за тем, какое решение примет судебная инстанция. "Но ясно одно: в президентском дворце уже давно всё решено. Готова ли президентка Майя Санду пойти против целого народа? Если сегодня не произойдёт чудо, и власть решит окончательно пойти по беспределу, их ждёт неизбежная расплата. Закон бумеранга уже в пути. Майя Санду ответит за все страдания народа", - пояснил он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/shor-2033377978.html

https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033281138.html

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец