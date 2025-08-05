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Фандом Фест ВКонтакте объявил первую часть программы - РИА Новости, 05.08.2025
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13:04 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/festival-2033452581.html
Фандом Фест ВКонтакте объявил первую часть программы
Фандом Фест ВКонтакте объявил первую часть программы - РИА Новости, 05.08.2025
Фандом Фест ВКонтакте объявил первую часть программы
Фандом Фест ВКонтакте представляет программу 2025 года. Событие состоится 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. На главной сцене выступит певец и... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:04:00+03:00
2025-08-05T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Фандом Фест ВКонтакте представляет программу 2025 года. Событие состоится 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. На главной сцене выступит певец и блогер из Китая Син Кайчжэн. В программе концерты, автограф-сессии с популярными актёрами и авторами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Впервые откроется пространство VK Play с лекторием, игровой и фотозоной. На сайте события появились новые билеты: Фан, Суперфан и Добрые.Фестиваль начинает анонсировать артистов главной сцены. На ней выступит певец и блогер из Китая Син Кайчжэн: он получил вирусную популярность после участия в русскоязычных музыкальных шоу и теперь солирует в Хоре Турецкого. Лайнап будет пополняться известными представителями поп-культуры.Откроется зона VK Play. Здесь пройдут презентации новых проектов, эксклюзивные кинопоказы, мастер-классы и Q&amp;A-сессии. В пространстве появятся три площадки: игровая, лекторий VK Play Talks и интерактивная фотозона. Гости смогут опробовать популярные и новые игры от VK Play на компьютерах, поучаствовать в турнирах и челленджах. В лектории разработчики и эксперты игровой индустрии обсудят игры как новую форму искусства, тренды азиатского и российского геймдева, роль нейросетей в индустрии, феномен Black Myth: Wukong.Впервые на фестивале — студия дубляжа "Студийная Банда". Её актёры озвучили персонажей популярных аниме "Атака титанов", "Клинок, рассекающий демонов", "Дандандан", "Мальчик и птица". На главную сцену выйдут Анастасия Портная, Анна Мосолова, Александр Скиданов."Фогейм" впервые на Фандом Фесте ВКонтакте. Среди онлайн-игр платформы культовые MMORPG Lineage 2, Aion, Blade &amp; Soul, Ragnarök Online Prime, Black Desert и шутер Point Blank, признанный киберспортивной дисциплиной.Паблик-токи с авторамиВ паблик-токе от издательства Like Book гости встретятся с одним из самых популярных авторов российского young adult Асей Лавринович. Писательница впервые принимает участие в Фандом Фесте ВКонтакте. Редакция МИФ.Проза пригласит на презентации проектов: Арина Цимеринг представит "Как поймать монстра. Круг третий. Книга 1" — новую часть популярной трилогии, а Рита Хоффман расскажет о продолжении тёмного фэнтези "Красное бедствие". Издательство BUBBLE организует паблик-ток со сценаристами и художниками Наталией Nightday Воронцовой, Джамилёй Зульпикаровой, Валентином Поткиным, Анастасией Phobs Ким, выпускающим редактором Ксенией Шпалецкой и главным редактором BUBBLE Романом Котковым.Marshmallow Books проведёт встречу с книжными блогерами. Ирина Скугарь, Лиза Варвара Аранова, Людмила Личи и Мария Маркова обсудят сюжеты школьной классики и перепишут аннотации к книгам так, чтобы их захотелось читать в 2025 году. На паблик-токе издательской группы "Альпина" про тру-крайм поговорят писательница и правозащитница Ева Меркачёва, психиатр Василий Бейнарович (Фауст) и автор книги "Тру-крайм свидания" Камилла Магамедова. Модератором встреч станет блогер, инфлюенс-менеджер издательской группы Ангелина Картунова.Киноэксклюзивы и автограф-сессииНа главной сцене пройдут встречи с создателями и актёрами грядущих киноновинок: экранизации книги "Твоё сердце будет разбито", третьего сезона сериала "Вампиры средней полосы", полнометражного фильма "Смешарики" и детективного экшена "Чёрный шёлк". Звёздные гости, среди которых актёры Вероника Журавлёва, Даня Вегас и Чжэн Ханьи, ответят на вопросы, проведут автограф-сессии и эксклюзивно для посетителей Фандом Феста ВКонтакте представят фрагменты из будущих кинопремьер. На фестивале впервые покажут видеоматериалы из фильма "Возвращение в Сайлент Хилл", релиз которого запланирован на 2026 год.На официальном сайте фестиваля помимо обычных билетов появились три новых категории: Фан, Суперфан и Добрые. У гостей с Фан-билетом будет доступ в фан-зону прямо перед сценой, проход на автограф-сессии без регистрации и отдельный вход. По семейному Фан-билету на фестиваль смогут пройти один взрослый и один ребёнок до 13 лет включительно. Суперфан-билет включает все опции Фан-билета, а также эксклюзивный доступ к автограф-сессиям и лимитированный мерч. Часть средств с продажи Добрых билетов пойдёт на помощь бездомным животным: с каждого однодневного — 100 рублей, с двухдневного — 150. Акция проходит совместно с фондом "РЭЙ" и сервисом VK Добро. Вместе с билетами этой категории гости фестиваля получат эксклюзивный стикерпак с подопечными фонда.Следить за анонсами программы и новостями Фандом Феста ВКонтакте можно в сообществе события. Билеты доступны на официальном сайте.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вконтакте, фанаты
ВКонтакте, фанаты

Фандом Фест ВКонтакте объявил первую часть программы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Фандом Фест ВКонтакте представляет программу 2025 года. Событие состоится 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. На главной сцене выступит певец и блогер из Китая Син Кайчжэн. В программе концерты, автограф-сессии с популярными актёрами и авторами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Впервые откроется пространство VK Play с лекторием, игровой и фотозоной. На сайте события появились новые билеты: Фан, Суперфан и Добрые.
Фестиваль начинает анонсировать артистов главной сцены. На ней выступит певец и блогер из Китая Син Кайчжэн: он получил вирусную популярность после участия в русскоязычных музыкальных шоу и теперь солирует в Хоре Турецкого. Лайнап будет пополняться известными представителями поп-культуры.
Откроется зона VK Play. Здесь пройдут презентации новых проектов, эксклюзивные кинопоказы, мастер-классы и Q&A-сессии. В пространстве появятся три площадки: игровая, лекторий VK Play Talks и интерактивная фотозона. Гости смогут опробовать популярные и новые игры от VK Play на компьютерах, поучаствовать в турнирах и челленджах. В лектории разработчики и эксперты игровой индустрии обсудят игры как новую форму искусства, тренды азиатского и российского геймдева, роль нейросетей в индустрии, феномен Black Myth: Wukong.
Впервые на фестивале — студия дубляжа "Студийная Банда". Её актёры озвучили персонажей популярных аниме "Атака титанов", "Клинок, рассекающий демонов", "Дандандан", "Мальчик и птица". На главную сцену выйдут Анастасия Портная, Анна Мосолова, Александр Скиданов.
"Фогейм" впервые на Фандом Фесте ВКонтакте. Среди онлайн-игр платформы культовые MMORPG Lineage 2, Aion, Blade & Soul, Ragnarök Online Prime, Black Desert и шутер Point Blank, признанный киберспортивной дисциплиной.

Паблик-токи с авторами

В паблик-токе от издательства Like Book гости встретятся с одним из самых популярных авторов российского young adult Асей Лавринович. Писательница впервые принимает участие в Фандом Фесте ВКонтакте. Редакция МИФ.Проза пригласит на презентации проектов: Арина Цимеринг представит "Как поймать монстра. Круг третий. Книга 1" — новую часть популярной трилогии, а Рита Хоффман расскажет о продолжении тёмного фэнтези "Красное бедствие". Издательство BUBBLE организует паблик-ток со сценаристами и художниками Наталией Nightday Воронцовой, Джамилёй Зульпикаровой, Валентином Поткиным, Анастасией Phobs Ким, выпускающим редактором Ксенией Шпалецкой и главным редактором BUBBLE Романом Котковым.
Marshmallow Books проведёт встречу с книжными блогерами. Ирина Скугарь, Лиза Варвара Аранова, Людмила Личи и Мария Маркова обсудят сюжеты школьной классики и перепишут аннотации к книгам так, чтобы их захотелось читать в 2025 году. На паблик-токе издательской группы "Альпина" про тру-крайм поговорят писательница и правозащитница Ева Меркачёва, психиатр Василий Бейнарович (Фауст) и автор книги "Тру-крайм свидания" Камилла Магамедова. Модератором встреч станет блогер, инфлюенс-менеджер издательской группы Ангелина Картунова.

Киноэксклюзивы и автограф-сессии

На главной сцене пройдут встречи с создателями и актёрами грядущих киноновинок: экранизации книги "Твоё сердце будет разбито", третьего сезона сериала "Вампиры средней полосы", полнометражного фильма "Смешарики" и детективного экшена "Чёрный шёлк". Звёздные гости, среди которых актёры Вероника Журавлёва, Даня Вегас и Чжэн Ханьи, ответят на вопросы, проведут автограф-сессии и эксклюзивно для посетителей Фандом Феста ВКонтакте представят фрагменты из будущих кинопремьер. На фестивале впервые покажут видеоматериалы из фильма "Возвращение в Сайлент Хилл", релиз которого запланирован на 2026 год.
На официальном сайте фестиваля помимо обычных билетов появились три новых категории: Фан, Суперфан и Добрые. У гостей с Фан-билетом будет доступ в фан-зону прямо перед сценой, проход на автограф-сессии без регистрации и отдельный вход. По семейному Фан-билету на фестиваль смогут пройти один взрослый и один ребёнок до 13 лет включительно. Суперфан-билет включает все опции Фан-билета, а также эксклюзивный доступ к автограф-сессиям и лимитированный мерч. Часть средств с продажи Добрых билетов пойдёт на помощь бездомным животным: с каждого однодневного — 100 рублей, с двухдневного — 150. Акция проходит совместно с фондом "РЭЙ" и сервисом VK Добро. Вместе с билетами этой категории гости фестиваля получат эксклюзивный стикерпак с подопечными фонда.
Следить за анонсами программы и новостями Фандом Феста ВКонтакте можно в сообществе события. Билеты доступны на официальном сайте.
 
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