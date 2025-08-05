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Авторы ОК присоединятся к фестивалю "Формула здоровья²"

Авторы ОК присоединятся к фестивалю "Формула здоровья²" - РИА Новости, 05.08.2025

Авторы ОК присоединятся к фестивалю "Формула здоровья²"

В фестивале "Формула здоровья²" примут участие практикующие врачи, нутрициологи, эксперты спорта, фитнес-индустрии и ЗОЖ, а также медиаперсоны. Активными... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:48:00+03:00

2025-08-05T10:48:00+03:00

2025-08-05T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В фестивале "Формула здоровья²" примут участие практикующие врачи, нутрициологи, эксперты спорта, фитнес-индустрии и ЗОЖ, а также медиаперсоны. Активными участниками мероприятия станут также авторы и эксперты в области здоровья на платформе ОК, фокус которой в этом году направлен на аудиторию серебряного возраста. Вход на фестиваль будет бесплатным и доступным для всех желающих.8 августа с 12:00 до 18:00 в столичном фудмолле "ДЕПО. Москва" VK организует фестиваль "Формула здоровья в квадрате", посвященный здоровому образу жизни. Гости фестиваля смогут послушать паблик-токи и лекции от практикующих врачей в области кардиологии, диетологии, мужского, детского здоровья и не только. Врачи и эксперты поделятся лайфхаками и практическими приемами в своих областях знаний для сохранения здоровья.На платформе ОК пройдёт челлендж среди популярных авторов по тегу #ОКзож: в нем также примут участие нутрициолог Дарья Савельева, тренер-мотиватор Анастасия Крекова и специалист в области мужского и женского здоровья, доктор Ольга Прядухина. Каждый из них на собственном примере расскажет, как держать себя в форме и что необходимо делать для поддержания здорового образа жизни на регулярной основе.Кроме того, в рамках инициативы Одноклассников с 11 по 17 августа в Краснодаре, Екатеринбурге и Казани будут работать специальные "станции здоровья", где все желающие смогут проверить свое состояние и получить подарки.Среди приглашенных врачей фестиваля: доктор медицинских наук, профессор Александр Дзидзария, который расскажет о сохранении мужского здоровья; практикующий психолог Любовь Розенберг и кандидат социологических наук, психолог Анетта Орлова поделятся практическими советами, как построить крепкие здоровые отношения; главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус, руководитель центра кардиологии и терапии им. академика Б.В. Петровского Константин Иванов, врач-диетолог Ирина Писарева, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, автор ОК Алексей Утин и гастроэнтеролог, гепатолог, автор ОК Сергей Вялов обсудят реальные кейсы из их многолетней медицинской практики, опираясь на профессиональный опыт из медицинской практики.К фестивалю также присоединятся спортсменка Майя Гурбанбердиева, блогер Симона Черноморская, актриса театра, кино и телеведущая Ирина Безрукова и актриса театра "Современник" и кино, продюсер Анна Банщикова. В конце мероприятия бренд-шеф Елена Ландэ проведет для всех кулинарный мастер-класс по приготовлению здоровых ПП-блюд.Вход в фудмолл для гостей фестиваля будет свободным. Все желающие также смогут присоединиться к прямой трансляции фестиваля в сообществе ВКонтакте "VK Фитнес" и в Одноклассниках.

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