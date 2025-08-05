https://ria.ru/20250805/eks-politsejskij-2033532076.html

Подозреваемый в совращении школьницы уральский экс-полицейский ушел на СВО

Подозреваемый в совращении школьницы уральский экс-полицейский ушел на СВО - РИА Новости, 05.08.2025

Подозреваемый в совращении школьницы уральский экс-полицейский ушел на СВО

Бывший полицейский из Алапаевска Свердловской области, подозреваемый в интимной связи со школьницей, ушел на СВО, сообщил РИА Новости юрист Сергей Самков,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:16:00+03:00

2025-08-05T17:16:00+03:00

2025-08-05T17:16:00+03:00

происшествия

алапаевск

россия

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Бывший полицейский из Алапаевска Свердловской области, подозреваемый в интимной связи со школьницей, ушел на СВО, сообщил РИА Новости юрист Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей стороны. "Подозреваемый ушел на СВО – разрешение ему дали следственные органы. В настоящее время уголовное дело приостановлено. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста – ред.) – это преступление средней тяжести", – сказал Самков. Он заявил, что не согласен с текущей квалификацией преступления. "Считаю, что по одному из эпизодов необходимо было квалифицировать по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ "Изнасилование"... Будем обжаловать действия следствия", – добавил собеседник агентства. Ранее руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что было принято решение об отстранении данного полицейского от исполнения служебных обязанностей, а из системы МВД его уволят по отрицательным основаниям. По данным Самкова, 39-летний майор полиции из Алапаевска познакомился с 15-летней девочкой, когда незаконно таксовал на своем автомобиле, после их неоднократных встреч девочка забеременела. Как уточнил юрист, фигурант уже не является полицейским. В региональном управлении СК сообщили агентству, что данное дело не комментируют.

https://ria.ru/20250526/sud-2019106919.html

https://ria.ru/20250404/intim-2009404467.html

алапаевск

россия

свердловская область

урал

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, алапаевск, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), урал