https://ria.ru/20250805/ekonomika-2033553915.html
Российский рынок акций закрылся ростом на 0,45 процента
Российский рынок акций закрылся ростом на 0,45 процента - РИА Новости, 05.08.2025
Российский рынок акций закрылся ростом на 0,45 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,45%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:01:00+03:00
2025-08-05T19:01:00+03:00
2025-08-05T19:01:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,45%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,45%, до 2786,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,20% до 1158,23 пункта, долларовый РТС снизился на 0,02%, до 1096,54 пункта.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций закрылся ростом на 0,45 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,45%