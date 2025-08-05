https://ria.ru/20250805/ekonomika-2033531101.html
ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности
ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности - РИА Новости, 05.08.2025
ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности
Банк России в первом полугодии выявил 4183 субъекта финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:11:00+03:00
2025-08-05T17:11:00+03:00
2025-08-05T17:16:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банк России в первом полугодии выявил 4183 субъекта финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает регулятор."В январе-июне 2025 года Банк России выявил 4183 субъекта (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 24% меньше по сравнению со вторым полугодием 2024 года", - говорится в сообщении.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности
ЦФ: количество субъектов с признаками нелегальной деятельности выросло на 20%