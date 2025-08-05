https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html

Египет остается главным партнером России в Африке

Египет остается главным партнером России в Африке - РИА Новости, 05.08.2025

Египет остается главным партнером России в Африке

Египет остается главным торгово-экономическим партнером России в Африке, в 2024 году товарооборот между странами превысил 9 миллиардов долларов, о текущих... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:53:00+03:00

2025-08-05T10:53:00+03:00

2025-08-05T10:53:00+03:00

экономика

египет

россия

африка

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Египет остается главным торгово-экономическим партнером России в Африке, в 2024 году товарооборот между странами превысил 9 миллиардов долларов, о текущих трендах и перспективах российско-египетского сотрудничества рассказал торговый представитель России в Египте Алексей Теванян в интервью "Базе знаний экспортера" в рамках совместного проекта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) и Минпромторга России "Интервью с торгпредом", сообщает центр."Египет, безусловно, главный партнер России в Африке. Наш товарооборот ежегодно увеличивается и уже преодолел отметку в 9 миллиардов долларов. Это превышает треть всей торговли России со странами Африки. При этом наши экономические связи сильно диверсифицированы", - отметил Теванян.По его словам, сегодня Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности Египта по линии поставок зерна и продукции агропромышленного комплекса. Помимо АПК, активно развиваются и другие направления - энергетика, поставки древесины и металлов для строительства инфраструктурных объектов."Египет - страна с населением свыше 107 миллионов человек, и потребности в инфраструктуре здесь постоянно растут. Востребованы решения в области энергогенерации, опреснения воды, ирригации, а также сельхоз- и специальной техники. Особый интерес представляют проекты в сфере зелёной энергетики - ветрогенерация и солнечные панели. К 2040 году Египет планирует достичь 40% доли ВИЭ в общем энергобалансе", - отметил торгпред.Теванян подчеркнул, что у российской продукции в Египте устойчиво позитивный имидж. Ее считают более надежной и качественной, чем азиатские аналоги, и при этом более доступной, чем западные. Такая репутация сложилась еще со времен советско-египетского сотрудничества.Тем не менее чтобы успешно продвигаться в стране, необходима грамотная маркетинговая стратегия и глубокое понимание местной деловой культуры."Продвижение в Египте требует активного присутствия: работа в регионах, реклама, участие в отраслевых мероприятиях, налаживание прямых связей с партнерами. Немаловажно и наличие международных референсов - сертификация, опыт поставок, кейсы, в том числе продвижения под национальным брендом "Сделано в России". Все это помогает укрепить доверие и выстроить долгосрочные отношения", - сказал торгпред.Значение адаптации к реалиям рынка подчеркнул и директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов. "Экспорт - это всегда про доверие и точную настройку. Для успеха на зарубежных рынках одного хорошего продукта недостаточно. Нужна глубокая экспертиза по стране: потребительские предпочтения, правила сертификации, логистика, деловая культура. Именно поэтому РЭЦ делает ставку на практические знания и живую аналитику от наших торговых представителей за рубежом", - сказал он.Полную версию интервью можно бесплатно посмотреть на сайте РЭЦ. "Бизнесу оно даст практическое понимание специфики египетского рынка, актуальных экспортных ниш, особенностей сертификации и продвижения, а также мерах государственной поддержки", - отмечается в сообщении."База знаний экспортера" - это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 400 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".

https://ria.ru/20250804/potentsial-2033200906.html

египет

россия

африка

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экономика, египет, россия, африка