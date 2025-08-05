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Ефимов: сократился втрое срок получения услуги по подземным коммуникациям - РИА Новости, 05.08.2025
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14:38 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/efimov-2033454923.html
Ефимов: сократился втрое срок получения услуги по подземным коммуникациям
Ефимов: сократился втрое срок получения услуги по подземным коммуникациям - РИА Новости, 05.08.2025
Ефимов: сократился втрое срок получения услуги по подземным коммуникациям
В Москве с 5 августа втрое сократились сроки предоставления техзаключения о соответствии проектов сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на mos.ru,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:38:00+03:00
2025-08-05T14:38:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, - авг — РИА Новости. В Москве с 5 августа втрое сократились сроки предоставления техзаключения о соответствии проектов сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на mos.ru, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как он уточнил, ранее для этого выделяли до 90 рабочих дней, из них десять уходило на саму услугу, а 80 – на процессы для оплаты или доработок."Сейчас же оказание услуги занимает не более 30 рабочих дней. Непосредственно на предоставление технического заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве по-прежнему отводится десять рабочих дней, а на различные приостановки – остальной срок", – рассказал Владимир Ефимов.Кроме того, упрощены и другие моменты – теперь в личном кабинете выставляется счет-договор, оплата которого считается согласием на выполнение услуг.Еще, как указывается в сообщении, на портале mos.ru реализован сервис онлайн-проверки на наличие ранее полученного отрицательного техзаключения. В новом варианте можно будет один раз отправить исправленные документы после получения такого заключения. За подачу заявления в срок до 60 рабочих дней дополнительная плата взиматься не будет.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: сократился втрое срок получения услуги по подземным коммуникациям

Ефимов: в Москве сократился срок получения услуги по подземным коммуникациям

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, - авг — РИА Новости. В Москве с 5 августа втрое сократились сроки предоставления техзаключения о соответствии проектов сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на mos.ru, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как он уточнил, ранее для этого выделяли до 90 рабочих дней, из них десять уходило на саму услугу, а 80 – на процессы для оплаты или доработок.
"Сейчас же оказание услуги занимает не более 30 рабочих дней. Непосредственно на предоставление технического заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве по-прежнему отводится десять рабочих дней, а на различные приостановки – остальной срок", – рассказал Владимир Ефимов.
Кроме того, упрощены и другие моменты – теперь в личном кабинете выставляется счет-договор, оплата которого считается согласием на выполнение услуг.
Еще, как указывается в сообщении, на портале mos.ru реализован сервис онлайн-проверки на наличие ранее полученного отрицательного техзаключения. В новом варианте можно будет один раз отправить исправленные документы после получения такого заключения. За подачу заявления в срок до 60 рабочих дней дополнительная плата взиматься не будет.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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