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Ефимов: в ТиНАО построят предприятие по производству продуктов питания

Ефимов: в ТиНАО построят предприятие по производству продуктов питания - РИА Новости, 05.08.2025

Ефимов: в ТиНАО построят предприятие по производству продуктов питания

В Новой Москве в Троицком административном округе построят пищевой кластер и инфраструктуру для его обслуживания, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:12:00+03:00

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2025-08-05T11:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Новой Москве в Троицком административном округе построят пищевой кластер и инфраструктуру для его обслуживания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Рядом с селом Ознобишино Троицкого административного округа формируется крупный кластер по производству продуктов питания. Для его обслуживания построят около 5,5 километра дорог, обновят существующие и смонтируют новые инженерные коммуникации, а также благоустроят около 12 гектаров территории", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города уточнил, что на данный момент идет процесс проектирования объектов.Кроме того, в ТиНАО планируется возвести два очистных сооружения на 1,5 и 1,6 километра, водозаборный узел, сеть водоснабжения, канализационно-насосную станцию, отмечается в сообщении.В целом под строительство пищевого кластера город выделит около 100 гектаров земли. На этой территории будет располагаться распределительный центр продукции мясокомбината, промышленные парки, агропромышленный комплекс, предприятия по изготовлению замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, переработке рыбы и морепродуктов. Благодаря проекту в округе появится около 13 тысяч рабочих мест, добавили в градкомплексе.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы