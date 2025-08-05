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Ефимов: в ТиНАО построят предприятие по производству продуктов питания - РИА Новости, 05.08.2025
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11:12 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/efimov-2033367750.html
Ефимов: в ТиНАО построят предприятие по производству продуктов питания
Ефимов: в ТиНАО построят предприятие по производству продуктов питания - РИА Новости, 05.08.2025
Ефимов: в ТиНАО построят предприятие по производству продуктов питания
В Новой Москве в Троицком административном округе построят пищевой кластер и инфраструктуру для его обслуживания, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 05.08.2025
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владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Новой Москве в Троицком административном округе построят пищевой кластер и инфраструктуру для его обслуживания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Рядом с селом Ознобишино Троицкого административного округа формируется крупный кластер по производству продуктов питания. Для его обслуживания построят около 5,5 километра дорог, обновят существующие и смонтируют новые инженерные коммуникации, а также благоустроят около 12 гектаров территории", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города уточнил, что на данный момент идет процесс проектирования объектов.Кроме того, в ТиНАО планируется возвести два очистных сооружения на 1,5 и 1,6 километра, водозаборный узел, сеть водоснабжения, канализационно-насосную станцию, отмечается в сообщении.В целом под строительство пищевого кластера город выделит около 100 гектаров земли. На этой территории будет располагаться распределительный центр продукции мясокомбината, промышленные парки, агропромышленный комплекс, предприятия по изготовлению замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, переработке рыбы и морепродуктов. Благодаря проекту в округе появится около 13 тысяч рабочих мест, добавили в градкомплексе.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ТиНАО построят предприятие по производству продуктов питания

Ефимов: для пищевого предприятия в ТиНАО построят обслуживающую инфраструктуру

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Новой Москве в Троицком административном округе построят пищевой кластер и инфраструктуру для его обслуживания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Рядом с селом Ознобишино Троицкого административного округа формируется крупный кластер по производству продуктов питания. Для его обслуживания построят около 5,5 километра дорог, обновят существующие и смонтируют новые инженерные коммуникации, а также благоустроят около 12 гектаров территории", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что на данный момент идет процесс проектирования объектов.
Кроме того, в ТиНАО планируется возвести два очистных сооружения на 1,5 и 1,6 километра, водозаборный узел, сеть водоснабжения, канализационно-насосную станцию, отмечается в сообщении.
В целом под строительство пищевого кластера город выделит около 100 гектаров земли. На этой территории будет располагаться распределительный центр продукции мясокомбината, промышленные парки, агропромышленный комплекс, предприятия по изготовлению замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, переработке рыбы и морепродуктов. Благодаря проекту в округе появится около 13 тысяч рабочих мест, добавили в градкомплексе.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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