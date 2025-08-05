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"Уходят под землю". СМИ раскрыли, что началось на Украине из-за России
"Уходят под землю". СМИ раскрыли, что началось на Украине из-за России - РИА Новости, 05.08.2025
"Уходят под землю". СМИ раскрыли, что началось на Украине из-за России
Солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены скрываться под землей из-за увеличения числа российских атакующих беспилотников на передовой, пишет Economist. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:27:00+03:00
2025-08-05T09:27:00+03:00
2025-08-05T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены скрываться под землей из-за увеличения числа российских атакующих беспилотников на передовой, пишет Economist."Мы уходим под землю", — приводят в материале слова военнослужащего.В публикации указали, что из-за расширения зоны поражения российских дронов украинцам стало тяжелее выполнять свои боевые задачи.Обозреватели также предполагают, что развитие беспилотных технологий может уже в следующем году значительно поменять условия на поле боя.В июле глава государства Владимир Путин отмечал, что в России происходит рывок в области развития беспилотников. Он добавил, что в Тольятти прошло совещание по развитию беспилотных систем, в ходе которого были приняты соответствующие решения по поддержке этого направления деятельности.
https://ria.ru/20250805/preduprezhdenie-2033393209.html
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в мире, россия, тольятти, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф
В мире, Россия, Тольятти, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
"Уходят под землю". СМИ раскрыли, что началось на Украине из-за России
Economist: ВСУ вынуждены уйти под землю из-за массовых атак российских дронов