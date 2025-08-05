Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/dtp-2033567755.html
В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП
В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП - РИА Новости, 05.08.2025
В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП
Многодетная мать погибла в ДТП в Тамбовской области, двое ее детей доставлены в медицинское учреждение, сообщила во вторник пресс-служба региональной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:35:00+03:00
2025-08-05T20:35:00+03:00
происшествия
тамбовская область
тамбовский район
камаз (завод)
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ТУЛА, 5 авг - РИА Новости. Многодетная мать погибла в ДТП в Тамбовской области, двое ее детей доставлены в медицинское учреждение, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Тамбовского района контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла многодетная мать", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры, на 14-м километре дороги "Тамбов-Пенза" водитель Kia Rio не справилась с управлением и врезалась в "КамАЗ". В момент ДТП в салоне иномарки находились трое детей, добавило ведомство. "В результате ДТП женщина погибла на месте, двое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение, несовершеннолетняя 2008 года рождения не пострадала", - уточнила прокуратура Тамбовской области.
https://ria.ru/20250805/dtp-2033547132.html
тамбовская область
тамбовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, тамбовский район, камаз (завод), kia rio
Происшествия, Тамбовская область, Тамбовский район, КамАЗ (завод), Kia Rio
В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП

Многодетная мать погибла в ДТП под Тамбовом, двое ее детей доставлены в больницу

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 5 авг - РИА Новости. Многодетная мать погибла в ДТП в Тамбовской области, двое ее детей доставлены в медицинское учреждение, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура Тамбовского района контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла многодетная мать", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным прокуратуры, на 14-м километре дороги "Тамбов-Пенза" водитель Kia Rio не справилась с управлением и врезалась в "КамАЗ". В момент ДТП в салоне иномарки находились трое детей, добавило ведомство.
"В результате ДТП женщина погибла на месте, двое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение, несовершеннолетняя 2008 года рождения не пострадала", - уточнила прокуратура Тамбовской области.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2025 году
Вчера, 18:25
 
ПроисшествияТамбовская областьТамбовский районКамАЗ (завод)Kia Rio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала