https://ria.ru/20250805/dtp-2033567755.html
В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП
В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП - РИА Новости, 05.08.2025
В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП
Многодетная мать погибла в ДТП в Тамбовской области, двое ее детей доставлены в медицинское учреждение, сообщила во вторник пресс-служба региональной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:35:00+03:00
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происшествия
тамбовская область
тамбовский район
камаз (завод)
kia rio
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ТУЛА, 5 авг - РИА Новости. Многодетная мать погибла в ДТП в Тамбовской области, двое ее детей доставлены в медицинское учреждение, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Тамбовского района контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла многодетная мать", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры, на 14-м километре дороги "Тамбов-Пенза" водитель Kia Rio не справилась с управлением и врезалась в "КамАЗ". В момент ДТП в салоне иномарки находились трое детей, добавило ведомство. "В результате ДТП женщина погибла на месте, двое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение, несовершеннолетняя 2008 года рождения не пострадала", - уточнила прокуратура Тамбовской области.
https://ria.ru/20250805/dtp-2033547132.html
тамбовская область
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происшествия, тамбовская область, тамбовский район, камаз (завод), kia rio
Происшествия, Тамбовская область, Тамбовский район, КамАЗ (завод), Kia Rio
В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП
Многодетная мать погибла в ДТП под Тамбовом, двое ее детей доставлены в больницу