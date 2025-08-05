https://ria.ru/20250805/dtp-2033567755.html

В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП

В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП - РИА Новости, 05.08.2025

В Тамбовской области многодетная мать погибла в ДТП

Многодетная мать погибла в ДТП в Тамбовской области, двое ее детей доставлены в медицинское учреждение, сообщила во вторник пресс-служба региональной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:35:00+03:00

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2025-08-05T20:35:00+03:00

происшествия

тамбовская область

тамбовский район

камаз (завод)

kia rio

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ТУЛА, 5 авг - РИА Новости. Многодетная мать погибла в ДТП в Тамбовской области, двое ее детей доставлены в медицинское учреждение, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Тамбовского района контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла многодетная мать", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры, на 14-м километре дороги "Тамбов-Пенза" водитель Kia Rio не справилась с управлением и врезалась в "КамАЗ". В момент ДТП в салоне иномарки находились трое детей, добавило ведомство. "В результате ДТП женщина погибла на месте, двое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение, несовершеннолетняя 2008 года рождения не пострадала", - уточнила прокуратура Тамбовской области.

https://ria.ru/20250805/dtp-2033547132.html

тамбовская область

тамбовский район

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происшествия, тамбовская область, тамбовский район, камаз (завод), kia rio