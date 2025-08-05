Жители Гагаузии будут бороться за свободу Гуцул, заявил депутат
Суходольский: жители Гагаузии будут бороться за свободу главы региона Гуцул
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате
Участники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии будут бороться за свободу главы региона Евгении Гуцул, уголовное дело в отношении нее сфабриковано и является политическим давлением, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии Александр Суходольский.
На вторник назначено заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора Гуцул по делу о якобы незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор", при этом сама обвиняемая считает процесс политически мотивированным и направленным на устранение оппозиции накануне парламентских выборов. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
"Гуцул стала символом надежды и воли народа. Под ее руководство реализовывались социально значимые проекты, которые направлены на развитие автономии. Жители Гагаузии будут бороться за ее свободу. Уголовное дело против Гуцул сфабриковано властями, это политический шантаж и политическое давление. Вместо уважения к волеизъявлению граждан мы видим аресты, запугивания и преследование. Но страх — не для тех, кто уважает себя и свою историю", – отметил Суходолький.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.