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Жители Гагаузии будут бороться за свободу Гуцул, заявил депутат - РИА Новости, 05.08.2025
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09:55 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/deputat-2033401070.html
Жители Гагаузии будут бороться за свободу Гуцул, заявил депутат
Жители Гагаузии будут бороться за свободу Гуцул, заявил депутат - РИА Новости, 05.08.2025
Жители Гагаузии будут бороться за свободу Гуцул, заявил депутат
Жители Гагаузской автономии будут бороться за свободу главы региона Евгении Гуцул, уголовное дело в отношении нее сфабриковано и является политическим... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:55:00+03:00
2025-08-05T09:55:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии будут бороться за свободу главы региона Евгении Гуцул, уголовное дело в отношении нее сфабриковано и является политическим давлением, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии Александр Суходольский. На вторник назначено заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора Гуцул по делу о якобы незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор", при этом сама обвиняемая считает процесс политически мотивированным и направленным на устранение оппозиции накануне парламентских выборов. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. "Гуцул стала символом надежды и воли народа. Под ее руководство реализовывались социально значимые проекты, которые направлены на развитие автономии. Жители Гагаузии будут бороться за ее свободу. Уголовное дело против Гуцул сфабриковано властями, это политический шантаж и политическое давление. Вместо уважения к волеизъявлению граждан мы видим аресты, запугивания и преследование. Но страх — не для тех, кто уважает себя и свою историю", – отметил Суходолький. Он подчеркнул, что поддержка Гуцул выходит за пределы автономии — солидарность с ней выражают жители России, Турции и других стран. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/shor-2033377978.html
https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033368487.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Жители Гагаузии будут бороться за свободу Гуцул, заявил депутат

Суходольский: жители Гагаузии будут бороться за свободу главы региона Гуцул

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате
Участники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Участники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии будут бороться за свободу главы региона Евгении Гуцул, уголовное дело в отношении нее сфабриковано и является политическим давлением, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии Александр Суходольский.
На вторник назначено заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора Гуцул по делу о якобы незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор", при этом сама обвиняемая считает процесс политически мотивированным и направленным на устранение оппозиции накануне парламентских выборов. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Шор обвинил власти Молдавии в политтерроре
03:14
"Гуцул стала символом надежды и воли народа. Под ее руководство реализовывались социально значимые проекты, которые направлены на развитие автономии. Жители Гагаузии будут бороться за ее свободу. Уголовное дело против Гуцул сфабриковано властями, это политический шантаж и политическое давление. Вместо уважения к волеизъявлению граждан мы видим аресты, запугивания и преследование. Но страх — не для тех, кто уважает себя и свою историю", – отметил Суходолький.
Он подчеркнул, что поддержка Гуцул выходит за пределы автономии — солидарность с ней выражают жители России, Турции и других стран.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Приговор Гуцул в Молдавии будет обвинительным, заявили в ПМР
Вчера, 23:39
 
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