https://ria.ru/20250805/dagestan-2033535537.html

МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане

МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане - РИА Новости, 05.08.2025

МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане

В МВД по Дагестану заявили, что видео с инспектором ДПС на подножке кабины бензовоза снято не в республике. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:28:00+03:00

2025-08-05T17:28:00+03:00

2025-08-05T17:43:00+03:00

происшествия

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033536958_0:304:760:732_1920x0_80_0_0_52905bb08aa50e05ea50b67f32d81c66.png

МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. В МВД по Дагестану заявили, что видео с инспектором ДПС на подножке кабины бензовоза снято не в республике. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях, утверждалось, что оно снято на территории Дагестана. "Данная информация не соответствует действительности. Где именно произошёл инцидент, неизвестно, но в Дагестане подобного происшествия не было", - сообщило МВД по Дагестану в своем Telegram-канале, комментируя видео.

https://ria.ru/20250526/dagestan-2019112135.html

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан