https://ria.ru/20250805/dagestan-2033535537.html
МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане
МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане - РИА Новости, 05.08.2025
МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане
В МВД по Дагестану заявили, что видео с инспектором ДПС на подножке кабины бензовоза снято не в республике. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:28:00+03:00
2025-08-05T17:28:00+03:00
2025-08-05T17:43:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. В МВД по Дагестану заявили, что видео с инспектором ДПС на подножке кабины бензовоза снято не в республике. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях, утверждалось, что оно снято на территории Дагестана. "Данная информация не соответствует действительности. Где именно произошёл инцидент, неизвестно, но в Дагестане подобного происшествия не было", - сообщило МВД по Дагестану в своем Telegram-канале, комментируя видео.
https://ria.ru/20250526/dagestan-2019112135.html
республика дагестан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане
МВД: видео с инспектором ДПС на подножке кабины бензовоза снято не в Дагестане