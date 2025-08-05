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МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане - РИА Новости, 05.08.2025
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17:28 05.08.2025 (обновлено: 17:43 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/dagestan-2033535537.html
МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане
МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане - РИА Новости, 05.08.2025
МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане
В МВД по Дагестану заявили, что видео с инспектором ДПС на подножке кабины бензовоза снято не в республике. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:28:00+03:00
2025-08-05T17:43:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. В МВД по Дагестану заявили, что видео с инспектором ДПС на подножке кабины бензовоза снято не в республике. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях, утверждалось, что оно снято на территории Дагестана. &quot;Данная информация не соответствует действительности. Где именно произошёл инцидент, неизвестно, но в Дагестане подобного происшествия не было&quot;, - сообщило МВД по Дагестану в своем Telegram-канале, комментируя видео.
https://ria.ru/20250526/dagestan-2019112135.html
республика дагестан
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
МВД опровергло, что видео с инспектором ДПС на бензовозе снято в Дагестане

МВД: видео с инспектором ДПС на подножке кабины бензовоза снято не в Дагестане

© Кадр видео из соцсетейИнспектор ДПС на подножке кабины бензовоза
Инспектор ДПС на подножке кабины бензовоза - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Инспектор ДПС на подножке кабины бензовоза
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МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. В МВД по Дагестану заявили, что видео с инспектором ДПС на подножке кабины бензовоза снято не в республике.
Соответствующее видео распространилось в социальных сетях, утверждалось, что оно снято на территории Дагестана.
«

"Данная информация не соответствует действительности. Где именно произошёл инцидент, неизвестно, но в Дагестане подобного происшествия не было", - сообщило МВД по Дагестану в своем Telegram-канале, комментируя видео.

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ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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