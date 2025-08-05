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На Алтае нашли убитой восьмимесячную девочку - РИА Новости, 05.08.2025
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15:51 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/chp-2033496088.html
На Алтае нашли убитой восьмимесячную девочку
На Алтае нашли убитой восьмимесячную девочку - РИА Новости, 05.08.2025
На Алтае нашли убитой восьмимесячную девочку
Восьмимесячную девочку, мать которой заявила об исчезновении ребенка, обнаружили убитой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:51:00+03:00
2025-08-05T15:51:00+03:00
происшествия
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Восьмимесячную девочку, мать которой заявила об исчезновении ребенка, обнаружили убитой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. "Днем 5 августа 2025 года в селе Березовка местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, заявила об исчезновении своей 8-месячной дочери. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра домовладения и прилегающей территории на земле возле деревьев следователем и оперативными сотрудниками полиции было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, смерть девочки наступила от открытой черепно-мозговой травмы. Семья ребенка состоит на учете как неблагополучная. "По данному факту Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время подозреваемая задержана, следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СУСК.
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происшествия, россия, алтайский край
Происшествия, Россия, Алтайский край
На Алтае нашли убитой восьмимесячную девочку

В селе Березовка на Алтае нашли убитой восьмимесячную девочку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Восьмимесячную девочку, мать которой заявила об исчезновении ребенка, обнаружили убитой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Днем 5 августа 2025 года в селе Березовка местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, заявила об исчезновении своей 8-месячной дочери. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра домовладения и прилегающей территории на земле возле деревьев следователем и оперативными сотрудниками полиции было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, смерть девочки наступила от открытой черепно-мозговой травмы. Семья ребенка состоит на учете как неблагополучная.
"По данному факту Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время подозреваемая задержана, следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СУСК.
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