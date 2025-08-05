https://ria.ru/20250805/chp-2033496088.html

На Алтае нашли убитой восьмимесячную девочку

На Алтае нашли убитой восьмимесячную девочку - РИА Новости, 05.08.2025

На Алтае нашли убитой восьмимесячную девочку

Восьмимесячную девочку, мать которой заявила об исчезновении ребенка, обнаружили убитой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:51:00+03:00

2025-08-05T15:51:00+03:00

2025-08-05T15:51:00+03:00

происшествия

россия

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Восьмимесячную девочку, мать которой заявила об исчезновении ребенка, обнаружили убитой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. "Днем 5 августа 2025 года в селе Березовка местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, заявила об исчезновении своей 8-месячной дочери. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра домовладения и прилегающей территории на земле возле деревьев следователем и оперативными сотрудниками полиции было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, смерть девочки наступила от открытой черепно-мозговой травмы. Семья ребенка состоит на учете как неблагополучная. "По данному факту Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время подозреваемая задержана, следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20250626/ural-2025496937.html

россия

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, алтайский край