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В Черкассах мужчина угрожал сотрудникам военкомата гранатой - РИА Новости, 05.08.2025
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11:00 05.08.2025
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В Черкассах мужчина угрожал сотрудникам военкомата гранатой
В Черкассах мужчина угрожал сотрудникам военкомата гранатой - РИА Новости, 05.08.2025
В Черкассах мужчина угрожал сотрудникам военкомата гранатой
Мужчина в Черкассах на Украине угрожал сотрудникам военкомата боевой гранатой во время попытки мобилизации, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:00:00+03:00
2025-08-05T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина в Черкассах на Украине угрожал сотрудникам военкомата боевой гранатой во время попытки мобилизации, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Черкассах под мостом на проспекте Химиков мужчина угрожал взорвать две гранаты. Конфликт возник из-за того, что представители районного военкомата пытались проверить у него документы", - говорится в сообщении, опубликованном сайте черкасского отделения "Общественного". Как сообщает телеканал, мужчину остановили для проверки документов ранее утром во вторник. Переговоры продолжались по меньшей мере час, после чего мужчину задержали. По некоторым данны, задержанный имел при себе еще и пистолет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250802/vinnitsa-2032954168.html
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украина, черкассы, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Украина, Черкассы, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
В Черкассах мужчина угрожал сотрудникам военкомата гранатой

В Черкассах мужчина угрожал угрожал взорвать гранату при попытке мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина в Черкассах на Украине угрожал сотрудникам военкомата боевой гранатой во время попытки мобилизации, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Черкассах под мостом на проспекте Химиков мужчина угрожал взорвать две гранаты. Конфликт возник из-за того, что представители районного военкомата пытались проверить у него документы", - говорится в сообщении, опубликованном сайте черкасского отделения "Общественного".
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Как сообщает телеканал, мужчину остановили для проверки документов ранее утром во вторник. Переговоры продолжались по меньшей мере час, после чего мужчину задержали. По некоторым данны, задержанный имел при себе еще и пистолет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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