В Черкассах мужчина угрожал сотрудникам военкомата гранатой
В Черкассах мужчина угрожал угрожал взорвать гранату при попытке мобилизации
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина в Черкассах на Украине угрожал сотрудникам военкомата боевой гранатой во время попытки мобилизации, сообщил украинский телеканал "Общественное".
В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации
2 августа, 08:35
Как сообщает телеканал, мужчину остановили для проверки документов ранее утром во вторник. Переговоры продолжались по меньшей мере час, после чего мужчину задержали. По некоторым данны, задержанный имел при себе еще и пистолет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.