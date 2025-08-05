https://ria.ru/20250805/chemezov-2033408140.html
Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21
Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21 - РИА Новости, 05.08.2025
Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21
Предприятия госкорпорации "Ростех" импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:35:00+03:00
2025-08-05T10:35:00+03:00
2025-08-05T10:35:00+03:00
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
мс-21
экономика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Если говорить про МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже произведены наши российские импортозамещенные", - рассказал Чемезов.
https://ria.ru/20250723/tanki-2030759445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, мс-21, экономика
Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех, МС-21, Экономика
Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21
"Ростех" импортозаместил более 70 систем самолетов МС-21