https://ria.ru/20250805/chemezov-2033408140.html

Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21

Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21 - РИА Новости, 05.08.2025

Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21

Предприятия госкорпорации "Ростех" импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с... РИА Новости, 05.08.2025

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2025-08-05T10:35:00+03:00

россия

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

мс-21

экономика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Если говорить про МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже произведены наши российские импортозамещенные", - рассказал Чемезов.

https://ria.ru/20250723/tanki-2030759445.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, мс-21, экономика