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Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21 - РИА Новости, 05.08.2025
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10:35 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/chemezov-2033408140.html
Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21
Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21 - РИА Новости, 05.08.2025
Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21
Предприятия госкорпорации "Ростех" импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:35:00+03:00
2025-08-05T10:35:00+03:00
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
мс-21
экономика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Если говорить про МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже произведены наши российские импортозамещенные", - рассказал Чемезов.
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россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, мс-21, экономика
Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех, МС-21, Экономика
Чемезов рассказал об импортозамещении систем самолетов МС-21

"Ростех" импортозаместил более 70 систем самолетов МС-21

© Ростех/TelegramМС-21
МС-21 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Ростех/Telegram
МС-21. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Если говорить про МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже произведены наши российские импортозамещенные", - рассказал Чемезов.
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