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Челябинская область получит 2,9 млрд руб на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 05.08.2025
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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
16:07 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/chelyabinsk-2033498509.html
Челябинская область получит 2,9 млрд руб на инфраструктурные проекты
Челябинская область получит 2,9 млрд руб на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 05.08.2025
Челябинская область получит 2,9 млрд руб на инфраструктурные проекты
Челябинская область получит 2,9 миллиарда рублей на финансирование инфраструктурных проектов, в том числе на эти средства планируется отремонтировать участки... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:07:00+03:00
2025-08-05T16:07:00+03:00
челябинская область
челябинская область
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Челябинская область получит 2,9 миллиарда рублей на финансирование инфраструктурных проектов, в том числе на эти средства планируется отремонтировать участки водоотведения и водоснабжения в Челябинске и Копейске, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным правительства региона, на заседании штаба с регионами, который провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, Челябинской области была одобрена заявка на получение льготных казначейских инфраструктурных кредитов в размере 2,9 миллиарда рублей. Эти средства направят на реализацию важных инфраструктурных проектов в Челябинске и Копейске. "В рамках заявки планируем реализовать инфраструктурные проекты в Челябинске и Копейске. Реализация этих проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек", – цитирует пресс-служба слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В рамках заявленных инициатив в Челябинске планируется капитальный ремонт девяти участков сетей водоотведения общей протяженностью 14,6 километра (диаметром от 300 мм до 2 тысяч мм), а в Копейске – реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 13,9 километра (диаметром от 160 мм до 500 мм), уточняется в сообщении. Текслер подчеркнул, что в регионе ведется активная работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ в рамках проекта "Большой ремонт 74", и одобренная заявка позволит значительно расширить действие программы, отмечается в сообщении пресс-службы. Так, по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, в Златоусте идет капитальный ремонт и полная замена напорного коллектора канализации района металлургического завода, важного звена региональной программы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры "Большой ремонт 74". Подготовка площадки выполнена успешно, начинается следующий этап работ — укладка нового коллектора, также подрядчик приступил к строительным работам, которые обеспечат стабильную эксплуатацию обновленного участка сети, отмечает пресс-служба министерства. "Объект давно нуждался в ремонте, ведь пропускная способность существующего коллектора была недостаточной. Обновление инженерных сетей повысит надежность водоснабжения и водоотведения, улучшив качество жизни горожан", - цитирует пресс-служба министерства слова первого замминистра ЖКХ Челябинской области Максима Корнеева. Замена около 1,3 километра канализационного коллектора со сроком окончания работ в конце 2026 года обеспечит бесперебойную работу канализационной насосной станции "Кварцит", средства на проведение работ выделяются из трех источников финансирования: федеральный, региональный и местный бюджеты, отмечает пресс-служба. "Коллектор особо значим для нашего города, ведь он обеспечивает водоотведение целого района, включая промышленную зону. Благодаря включению в программу "Большой ремонт 74" и поддержке губернатора Алексея Текслера нам удалось привлечь значительные средства на полное обновление коммуникаций. Отмечу, что мы делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей, а также лично вместе со специалистами регулярно проверяем ход работ", - цитирует пресс-служба министерства слова главы Златоустовского городского округа Олега Решетникова.
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челябинская область, алексей текслер
Челябинская область, Челябинская область, Алексей Текслер
Челябинская область получит 2,9 млрд руб на инфраструктурные проекты

Челябинская область получит 2,9 млрд руб на проекты инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Челябинская область получит 2,9 миллиарда рублей на финансирование инфраструктурных проектов, в том числе на эти средства планируется отремонтировать участки водоотведения и водоснабжения в Челябинске и Копейске, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным правительства региона, на заседании штаба с регионами, который провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, Челябинской области была одобрена заявка на получение льготных казначейских инфраструктурных кредитов в размере 2,9 миллиарда рублей. Эти средства направят на реализацию важных инфраструктурных проектов в Челябинске и Копейске.
"В рамках заявки планируем реализовать инфраструктурные проекты в Челябинске и Копейске. Реализация этих проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек", – цитирует пресс-служба слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
В рамках заявленных инициатив в Челябинске планируется капитальный ремонт девяти участков сетей водоотведения общей протяженностью 14,6 километра (диаметром от 300 мм до 2 тысяч мм), а в Копейске – реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 13,9 километра (диаметром от 160 мм до 500 мм), уточняется в сообщении.
Текслер подчеркнул, что в регионе ведется активная работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ в рамках проекта "Большой ремонт 74", и одобренная заявка позволит значительно расширить действие программы, отмечается в сообщении пресс-службы.
Так, по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, в Златоусте идет капитальный ремонт и полная замена напорного коллектора канализации района металлургического завода, важного звена региональной программы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры "Большой ремонт 74". Подготовка площадки выполнена успешно, начинается следующий этап работ — укладка нового коллектора, также подрядчик приступил к строительным работам, которые обеспечат стабильную эксплуатацию обновленного участка сети, отмечает пресс-служба министерства.
"Объект давно нуждался в ремонте, ведь пропускная способность существующего коллектора была недостаточной. Обновление инженерных сетей повысит надежность водоснабжения и водоотведения, улучшив качество жизни горожан", - цитирует пресс-служба министерства слова первого замминистра ЖКХ Челябинской области Максима Корнеева.
Замена около 1,3 километра канализационного коллектора со сроком окончания работ в конце 2026 года обеспечит бесперебойную работу канализационной насосной станции "Кварцит", средства на проведение работ выделяются из трех источников финансирования: федеральный, региональный и местный бюджеты, отмечает пресс-служба. "Коллектор особо значим для нашего города, ведь он обеспечивает водоотведение целого района, включая промышленную зону. Благодаря включению в программу "Большой ремонт 74" и поддержке губернатора Алексея Текслера нам удалось привлечь значительные средства на полное обновление коммуникаций. Отмечу, что мы делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей, а также лично вместе со специалистами регулярно проверяем ход работ", - цитирует пресс-служба министерства слова главы Златоустовского городского округа Олега Решетникова.
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