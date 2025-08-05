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Загадки Череповецких болот: почему под Вологдой веками пропадали люди

Загадки Череповецких болот: почему под Вологдой веками пропадали люди - РИА Новости, 05.08.2025

Загадки Череповецких болот: почему под Вологдой веками пропадали люди

В Вологодской области находится одна из самых загадочных русских аномальных природных зон — Череповецкие болота. С первого взгляда ничем не примечательные,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:31:00+03:00

2025-08-05T18:31:00+03:00

2025-08-05T18:31:00+03:00

череповец

вологодская область

вологда

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. В Вологодской области находится одна из самых загадочных русских аномальных природных зон — Череповецкие болота. С первого взгляда ничем не примечательные, веками не дают покоя исследователям неведомого, тая в себе массу легенд и мифов. Даже сейчас, в век развития технологий и интернета, есть поверья, что в болотах обитает злой дух, которому нравится изводить людей.Пропадали туристы, рыбаки и сборщики лесных ягодОзера и болота в Вологодской области занимают более 24 тысячи квадратных километров. Когда говорят об аномальной зоне, то чаще всего подразумевают Ивачевское заболоченное озеро в трех километрах от Череповца.Именно тут, по легендам местных жителей, ежегодно без вести пропадали туристы, рыбаки и сборщики лесных ягод. Причем никакие страшные истории не останавливали ни приезжих, ни местных от посещения той зоны. Будто бы болото каким-то магическим образом притягивало людей.Предположительная глубина водоема — пять метров, но есть все основания полагать, что в провалах эта цифра достигает 20 метров.Следа более высокоразвитой жизниНа странности, происходившие на болотах, люди стали обращать внимание уже давно. Первые официальные исследования гиблых мест организовал в 1879-м лекарь Грязнов.На столь рискованную экспедицию врача толкнула история местного купца, который, по его же словам, годами мучился навязчивым желанием отправиться на болота по чьему-то необъяснимому велению."Я попробовал взять анализы торфа с этого странного места – два дня болела голова, жить не хотелось. Послал в Петербург образцы торфа тамошнего, так в столице переполошил своих. Кроме растительных остатков в образцах были следы более высокоразвитой жизни. Писали, что редкое болото мое, нет таких боле", – писал лекарь в своих записках.Ворота в иные миры"Дух появился в болотах давно, – писал Грязнов. – Никому неизвестно, что его породило: непроходимая природа, темные силы или грехи местных жителей…". В далеком прошлом древние кельты назвали болотистую местность "вратами духов".Предки считали, что в месте, где твердая почва уходит из-под ног, открываются двери в иной мир, поэтому кельты регулярно наведывались на болота с жертвенными подношениями.В славянской мифологии в болоте живет кикимора — злой болотный дух, который любит наряжаться в "меха" из мхов, вплетает в волосы лесные и болотные растения, редко показываясь людям, и кричит из воды громким голосом. По сказаниям, кикимора затаскивает зазевавшихся путников в трясину, где может замучить до смерти. Поэтому на болото далеко и поодиночке наши предки никогда не ходили.Становились молчаливыми и начинали рассказывать невероятные историиРассказывал о необъяснимых явлениях под Череповцом и некий Перфильев. В 1905-м он писал, что если люди не покидают родные болотистые места, то часто становятся жертвами, как бы сейчас сказали, тяжелой депрессии."А процент самоубийств уже не выше общегосударственного, но полоумных намного больше. Это не душевная - какая-то другая болезнь. Человек перестает ждать лучшего, становится молчаливым и, если не пьет водку, начинает рассказывать невероятные истории. Будто бы слышит по утрам, как где-то на севере вздыхает Озеро", — рассказывал Перфильев в своем дневнике.Известный художник Василий Верещагин, покинувший родной Череповец, впоследствии вспоминал, что "на берегах болота обитает дух помешательства".Научное объяснениеКонечно же, природным феноменом интересовались и ученые. Химики предполагали, что гниение биологического материала на болотном дне может вызывать у людей галлюцинации.Изучавшие Череповецкие болота японские исследователи пришли к выводу, что в жиже могли происходить изменения в молекулярной структуре. Местные жители пили воду из ближних колодцев, куда по подводным течениям вполне мог попадать и болотный материал, оказывающий влияние на организм.Происходило нечто вроде отравления, и испытывающие зависимость подсознательно тянулись к болотам, дабы снова попробовать галлюциногенной жидкости.Предполагают, что после 1920-х болото в том виде, в каком оно наводило ужас на всю округу, погибло. По крайней мере, сейчас в городе и окрестных деревнях люди ведут спокойную и размеренную жизнь, а сумасшествий и преступлений здесь не больше, чем в других местах.

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череповец, вологодская область, вологда