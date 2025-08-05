https://ria.ru/20250805/bilayn-2033309503.html
Билайн и China Telecom обеспечат работу сервисов в китайских машинах
Билайн и China Telecom обеспечат работу сервисов в китайских машинах - РИА Новости, 05.08.2025
Билайн и China Telecom обеспечат работу сервисов в китайских машинах
"Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) и китайская телекоммуникационная... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:00:00+03:00
2025-08-05T13:00:00+03:00
2025-08-05T13:00:00+03:00
технологии
бизнес
вымпелком
билайн
мобильная связь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_ccd5c9f162aaa3d0628071ede00fb421.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. "Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) и китайская телекоммуникационная компания China Telecom ("Китай Телеком") подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого операторы займутся цифровизацией автомобилей из Китая, сообщает пресс-служба оператора.Партнерство охватит автопроизводителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и другие. Компании сфокусируются на разработке сервисов для подключенных автомобилей: мультимедиа, телематика и автономная связь. Результатом должен стать, в частности, доступ к онлайн-сервисам непосредственно с водительского кресла.Рынок транспорта — крупнейший сегмент рынка корпоративного "интернета вещей" в России. Его условно можно разделить на следующие направления:Проект, реализуемый "Билайн бизнес" совместно с China Telecom, относится к направлению Connected Car. Подключенный автомобиль на этапе производства оснащается СИМ-картой, которая после активации в соответствии с установленными требованиями позволяет взаимодействовать с приложениями, передавать информацию (данные о давлении в шинах, температуре в салоне и прочее) и обновлять программное обеспечение через интернет — без визита в сервис. Также владельцы авто смогут управлять рядом функций через мобильное приложение (18+): пользоваться онлайн-навигацией, слушать музыку, общаться в соцсетях и играть в игры.Как сообщил директор по развитию продуктов "интернета вещей" и оператора фискальных данных Билайна Александр Хомутинников, после 2022 года рынок автомобилей РФ претерпел изменения: появляется больше интеллектуальных моделей, преимущественно китайских, которые на текущий момент не имеют собственных производств на территории России."Глобальная цель Билайна — добиться того, чтобы каждая машина, попадающая на территорию России, уже имела СИМ-карту и профиль оператора для получения онлайн-сервисов. В рамках этого проекта операторы договорились о тесной интеграции между внутренними системами компаний для возможности предоставления удобного сервиса китайским автопроизводителям, чтобы выход на новый рынок для них был максимально удобным и бесшовным, с полным соблюдением требований российского законодательства", - отметил он.По словам директора по работе с национальными и международными операторами Билайна Ильи Вантеева, подписание договора является важным первым шагом для развития нового направления сотрудничества между China Telecom и Билайн."Данное взаимодействие добавит новые возможности и усилит уже сформировавшееся взаимовыгодное партнерство между нашими компаниями", - подчеркнул Вантеев.Билайн является одним из лидеров в сфере Connected Car в России и накопил значительный опыт в области цифровых решений для автомобилей: с 2019 года СИМ-карты оператора устанавливались в модели Renault, с 2020 года – в Nissan и Infinity, КамАЗ, АвтоВАЗ.Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRyYautiq
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1418:1063_1920x0_80_0_0_615fa5050ae6e31ef57ff0d75d309c16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, вымпелком, билайн, мобильная связь
Технологии, Бизнес, ВымпелКом, Билайн, мобильная связь
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. "Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) и китайская телекоммуникационная компания China Telecom ("Китай Телеком") подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого операторы займутся цифровизацией автомобилей из Китая, сообщает пресс-служба оператора.
Партнерство охватит автопроизводителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и другие. Компании сфокусируются на разработке сервисов для подключенных автомобилей: мультимедиа, телематика и автономная связь. Результатом должен стать, в частности, доступ к онлайн-сервисам непосредственно с водительского кресла.
Рынок транспорта — крупнейший сегмент рынка корпоративного "интернета вещей" в России. Его условно можно разделить на следующие направления:
- мониторинг грузов,
- управление корпоративными автопарками (Fleet Management, "управление автопарком"),
- Х-шеринг (X-sharing, общее название различных видов совместного потребления автосервисов),
- подключенные автомобили (Connected Car)
Проект, реализуемый "Билайн бизнес" совместно с China Telecom, относится к направлению Connected Car. Подключенный автомобиль на этапе производства оснащается СИМ-картой, которая после активации в соответствии с установленными требованиями позволяет взаимодействовать с приложениями, передавать информацию (данные о давлении в шинах, температуре в салоне и прочее) и обновлять программное обеспечение через интернет — без визита в сервис. Также владельцы авто смогут управлять рядом функций через мобильное приложение (18+): пользоваться онлайн-навигацией, слушать музыку, общаться в соцсетях и играть в игры.
Как сообщил директор по развитию продуктов "интернета вещей" и оператора фискальных данных Билайна Александр Хомутинников, после 2022 года рынок автомобилей РФ претерпел изменения: появляется больше интеллектуальных моделей, преимущественно китайских, которые на текущий момент не имеют собственных производств на территории России.
"Глобальная цель Билайна — добиться того, чтобы каждая машина, попадающая на территорию России, уже имела СИМ-карту и профиль оператора для получения онлайн-сервисов. В рамках этого проекта операторы договорились о тесной интеграции между внутренними системами компаний для возможности предоставления удобного сервиса китайским автопроизводителям, чтобы выход на новый рынок для них был максимально удобным и бесшовным, с полным соблюдением требований российского законодательства", - отметил он.
По словам директора по работе с национальными и международными операторами Билайна Ильи Вантеева, подписание договора является важным первым шагом для развития нового направления сотрудничества между China Telecom и Билайн.
"Данное взаимодействие добавит новые возможности и усилит уже сформировавшееся взаимовыгодное партнерство между нашими компаниями", - подчеркнул Вантеев.
Билайн является одним из лидеров в сфере Connected Car в России и накопил значительный опыт в области цифровых решений для автомобилей: с 2019 года СИМ-карты оператора устанавливались в модели Renault, с 2020 года – в Nissan и Infinity, КамАЗ, АвтоВАЗ.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRyYautiq