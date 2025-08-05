https://ria.ru/20250805/bilayn-2033309503.html

Билайн и China Telecom обеспечат работу сервисов в китайских машинах

Билайн и China Telecom обеспечат работу сервисов в китайских машинах - РИА Новости, 05.08.2025

Билайн и China Telecom обеспечат работу сервисов в китайских машинах

"Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) и китайская телекоммуникационная... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:00:00+03:00

2025-08-05T13:00:00+03:00

2025-08-05T13:00:00+03:00

технологии

бизнес

вымпелком

билайн

мобильная связь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_ccd5c9f162aaa3d0628071ede00fb421.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. "Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) и китайская телекоммуникационная компания China Telecom ("Китай Телеком") подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого операторы займутся цифровизацией автомобилей из Китая, сообщает пресс-служба оператора.Партнерство охватит автопроизводителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и другие. Компании сфокусируются на разработке сервисов для подключенных автомобилей: мультимедиа, телематика и автономная связь. Результатом должен стать, в частности, доступ к онлайн-сервисам непосредственно с водительского кресла.Рынок транспорта — крупнейший сегмент рынка корпоративного "интернета вещей" в России. Его условно можно разделить на следующие направления:Проект, реализуемый "Билайн бизнес" совместно с China Telecom, относится к направлению Connected Car. Подключенный автомобиль на этапе производства оснащается СИМ-картой, которая после активации в соответствии с установленными требованиями позволяет взаимодействовать с приложениями, передавать информацию (данные о давлении в шинах, температуре в салоне и прочее) и обновлять программное обеспечение через интернет — без визита в сервис. Также владельцы авто смогут управлять рядом функций через мобильное приложение (18+): пользоваться онлайн-навигацией, слушать музыку, общаться в соцсетях и играть в игры.Как сообщил директор по развитию продуктов "интернета вещей" и оператора фискальных данных Билайна Александр Хомутинников, после 2022 года рынок автомобилей РФ претерпел изменения: появляется больше интеллектуальных моделей, преимущественно китайских, которые на текущий момент не имеют собственных производств на территории России."Глобальная цель Билайна — добиться того, чтобы каждая машина, попадающая на территорию России, уже имела СИМ-карту и профиль оператора для получения онлайн-сервисов. В рамках этого проекта операторы договорились о тесной интеграции между внутренними системами компаний для возможности предоставления удобного сервиса китайским автопроизводителям, чтобы выход на новый рынок для них был максимально удобным и бесшовным, с полным соблюдением требований российского законодательства", - отметил он.По словам директора по работе с национальными и международными операторами Билайна Ильи Вантеева, подписание договора является важным первым шагом для развития нового направления сотрудничества между China Telecom и Билайн."Данное взаимодействие добавит новые возможности и усилит уже сформировавшееся взаимовыгодное партнерство между нашими компаниями", - подчеркнул Вантеев.Билайн является одним из лидеров в сфере Connected Car в России и накопил значительный опыт в области цифровых решений для автомобилей: с 2019 года СИМ-карты оператора устанавливались в модели Renault, с 2020 года – в Nissan и Infinity, КамАЗ, АвтоВАЗ.Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRyYautiq

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, бизнес, вымпелком, билайн, мобильная связь