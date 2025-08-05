https://ria.ru/20250805/bespilotniki-2033386880.html

ПВО ночью уничтожила 24 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.08.2025

ПВО ночью уничтожила 24 украинских беспилотника

Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника, больше всего - над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:06:00+03:00

2025-08-05T07:06:00+03:00

2025-08-05T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника, больше всего - над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 22.00 мск 4 августа до 01.40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 - над территорией Брянской области, семь - над территорией Ростовской области и по два БПЛА - над территориями Калужской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250805/bespilotniki-2033385607.html

россия

брянская область

ростовская область

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россия, брянская область, безопасность, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)