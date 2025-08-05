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ПВО ночью уничтожила 24 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.08.2025
ПВО ночью уничтожила 24 украинских беспилотника
Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника, больше всего - над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:06:00+03:00
2025-08-05T07:06:00+03:00
2025-08-05T07:10:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника, больше всего - над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 22.00 мск 4 августа до 01.40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 - над территорией Брянской области, семь - над территорией Ростовской области и по два БПЛА - над территориями Калужской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
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россия, брянская область, безопасность, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 24 украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 24 украинских беспилотника