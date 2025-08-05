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Глава Минэнерго Белоруссии высказался о строительстве АЭС в Узбекистане

Глава Минэнерго Белоруссии высказался о строительстве АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 05.08.2025

Глава Минэнерго Белоруссии высказался о строительстве АЭС в Узбекистане

Белоруссия готова принять участие в реализации проекта по сооружению атомной электростанции в Узбекистане в случае заинтересованности узбекской стороны, заявил... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:16:00+03:00

2025-08-05T20:16:00+03:00

2025-08-05T20:16:00+03:00

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МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Белоруссия готова принять участие в реализации проекта по сооружению атомной электростанции в Узбекистане в случае заинтересованности узбекской стороны, заявил белорусский министр энергетики Денис Мороз. Как сообщила пресс-служба белорусского министерства, 5 августа 2025 года в минэнерго состоялась встреча министра энергетики Белоруссии Дениса Мороза с делегацией Агентства "Узатом" под руководством директора Азима Ахмедхаджаева. "Обсуждены возможности взаимодействия по вопросам развития ядерной энергетической инфраструктуры, подготовки кадров, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, интеграции АЭС в энергосистему", - говорится в сообщении. Мороз подчеркнул, что Белоруссия открыта для партнерства и готова обмениваться опытом в сфере атомной энергетики с Узбекистаном. "Мы приветствуем решение Узбекистана о вступлении в клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях, и реализации национальной ядерной программы. Белорусская сторона также может принять участие в реализации проекта по сооружению атомной электростанции в Узбекистане в случае заинтересованности узбекской стороны", - приводит пресс-служба слова главы минэнерго. Согласно сообщению, в рамках визита в Белоруссию делегация "Узатома" посетит Белорусскую АЭС, специалисты двух стран определят возможные направления сотрудничества. В свою очередь Ахмедхаджаев отметил, что белорусский опыт в реализации проекта по строительству и интеграции атомной электростанции в энергосистему страны является передовым и наиболее успешным. "У нас есть хорошие перспективы, чтобы найти точки соприкосновения, развивать сотрудничество и пригласить белорусских коллег принять участие в нашем проекте", - сказал он. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.

https://ria.ru/20250423/uzatom-2012886541.html

https://ria.ru/20250723/dnepr-2031006446.html

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в мире, узбекистан, белоруссия, ташкент, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, атомстройэкспорт