https://ria.ru/20250805/batalon-2033462740.html

В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбатальона "Донбасс"*

В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбатальона "Донбасс"* - РИА Новости, 05.08.2025

В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбатальона "Донбасс"*

Экс-участника запрещенного в РФ украинского нацбатальона "Донбасс"* задержали в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:43:00+03:00

2025-08-05T13:43:00+03:00

2025-08-05T13:43:00+03:00

россия

луганская народная республика

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского нацбатальона "Донбасс"* задержали в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по ФСВНГ расследуется уголовное дело в отношении бойца батальона Вооруженных сил Украины за участие в террористическом сообществе", - сказала Марковская. Она уточнила, что фигурант уголовного дела, пройдя специализированную подготовку на территории Украины, вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс"* и с июня 2015 года принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе. Сообщается, что подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ. "После доставления в подразделение ведомства он дал признательные показания. В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - дополнила собеседник агентства. По ее словам, следователем первого отдела по расследованию особо важных дел продолжается сбор и фиксация доказательств, а также проверяется его причастность к совершению иных преступлений.* Признан террористической организацией на территории РФ.

https://ria.ru/20250616/zaderzhanie-2023184717.html

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017920635.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия