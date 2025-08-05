Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбатальона "Донбасс"* - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/batalon-2033462740.html
В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбатальона "Донбасс"*
В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбатальона "Донбасс"* - РИА Новости, 05.08.2025
В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбатальона "Донбасс"*
Экс-участника запрещенного в РФ украинского нацбатальона "Донбасс"* задержали в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:43:00+03:00
2025-08-05T13:43:00+03:00
россия
луганская народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского нацбатальона "Донбасс"* задержали в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по ФСВНГ расследуется уголовное дело в отношении бойца батальона Вооруженных сил Украины за участие в террористическом сообществе", - сказала Марковская. Она уточнила, что фигурант уголовного дела, пройдя специализированную подготовку на территории Украины, вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс"* и с июня 2015 года принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе. Сообщается, что подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ. "После доставления в подразделение ведомства он дал признательные показания. В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - дополнила собеседник агентства. По ее словам, следователем первого отдела по расследованию особо важных дел продолжается сбор и фиксация доказательств, а также проверяется его причастность к совершению иных преступлений.* Признан террористической организацией на территории РФ.
https://ria.ru/20250616/zaderzhanie-2023184717.html
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017920635.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбатальона "Донбасс"*

СК задержал в ЛНР экс-участника украинского нацбатальона "Донбасс"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского нацбатальона "Донбасс"* задержали в ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по ФСВНГ расследуется уголовное дело в отношении бойца батальона Вооруженных сил Украины за участие в террористическом сообществе", - сказала Марковская.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*
16 июня, 18:32
Она уточнила, что фигурант уголовного дела, пройдя специализированную подготовку на территории Украины, вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс"* и с июня 2015 года принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе. Сообщается, что подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ.
"После доставления в подразделение ведомства он дал признательные показания. В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - дополнила собеседник агентства.
По ее словам, следователем первого отдела по расследованию особо важных дел продолжается сбор и фиксация доказательств, а также проверяется его причастность к совершению иных преступлений.
* Признан террористической организацией на территории РФ.
Город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Под Купянском задержали участника теробороны Украины
19 мая, 18:49
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала