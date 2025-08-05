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Бастрыкин рассказал о наемниках ВСУ, вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 05.08.2025
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07:12 05.08.2025 (обновлено: 10:16 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/bastrykin-2033387186.html
Бастрыкин рассказал о наемниках ВСУ, вторгшихся в Курскую область
Бастрыкин рассказал о наемниках ВСУ, вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 05.08.2025
Бастрыкин рассказал о наемниках ВСУ, вторгшихся в Курскую область
Вместе с ВСУ в Курскую область вторглись наемники из десятка стран, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:12:00+03:00
2025-08-05T10:16:00+03:00
в мире
сша
великобритания
грузия
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
нато
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вместе с ВСУ в Курскую область вторглись наемники из десятка стран, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество", — сказал он в интервью сайту KP.RU. Глава СК отметил, что во время вторжения украинские войска применяли как оружие, выпущенное еще в СССР, так и образцы иностранного производства, переданные странами НАТО. Он перечислил некоторые из этих вооружений:Кроме того, добавил Бастрыкин, у ВСУ было несколько видов танков: немецкие Leopard 2, британские Challenger 2 и польские PT-91 TWARDY, а также американские бронетранспортеры М113, Stryker, Bradley и немецкие Marder, британские бронемашины Husky TSV Cougar и американские HMMWV.По словам главы СК, по делам о преступлениях ВСУ в Курской области признаны потерпевшими более 14 тысяч человек.Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.В декабре Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031339576.html
https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031288486.html
https://ria.ru/20250804/uscherb-2033285987.html
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в мире, сша, великобритания, грузия, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), нато
В мире, США, Великобритания, Грузия, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО
Бастрыкин рассказал о наемниках ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Бастрыкин: в Курскую область вторглись наемники не менее чем из девяти стран

© Фото : пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вместе с ВСУ в Курскую область вторглись наемники из десятка стран, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество", — сказал он в интервью сайту KP.RU.
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Глава СК отметил, что во время вторжения украинские войска применяли как оружие, выпущенное еще в СССР, так и образцы иностранного производства, переданные странами НАТО. Он перечислил некоторые из этих вооружений:
  • американские ракетные системы М142 HIMARS;
  • чешские реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire;
  • американские армейские тактические ракетные комплексы MGM ATACMS;
  • британские крылатые ракеты воздушного базирования StormShadow;
  • американские 155-миллиметровые гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки M109A6 "Паладин".
Кроме того, добавил Бастрыкин, у ВСУ было несколько видов танков: немецкие Leopard 2, британские Challenger 2 и польские PT-91 TWARDY, а также американские бронетранспортеры М113, Stryker, Bradley и немецкие Marder, британские бронемашины Husky TSV Cougar и американские HMMWV.
По словам главы СК, по делам о преступлениях ВСУ в Курской области признаны потерпевшими более 14 тысяч человек.
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Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область c целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
В декабре Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
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В миреСШАВеликобританияГрузияАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)НАТО
 
 
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