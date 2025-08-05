https://ria.ru/20250805/baranovskaya-2033438665.html

Бил и скандалил: как живет Юлия Барановская после развода с Аршавиным

Бил и скандалил: как живет Юлия Барановская после развода с Аршавиным - РИА Новости, 05.08.2025

Бил и скандалил: как живет Юлия Барановская после развода с Аршавиным

В начале 2010-х о ней говорили только в контексте скандального развода с футболистом Андреем Аршавиным. История Юлии Барановской - наглядный пример всем... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:13:00+03:00

2025-08-05T19:13:00+03:00

2025-08-05T19:13:00+03:00

юлия барановская

иванушки international

алиса казьмина

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. В начале 2010-х о ней говорили только в контексте скандального развода с футболистом Андреем Аршавиным. История Юлии Барановской - наглядный пример всем отчаявшимся женщинам. Телезвезда доказала, что расставание с мужем — не конец света, а начало новой жизни, которая может быть более интересной и успешной, чем в браке. Сейчас Юлия — одна из самых популярных ведущих на телевидении. О том, как сложилась жизнь Барановской и чем она занимается — в материале РИА Новости.Диплом менеджера не получила из-за беременностиЮлия Барановская родилась 3 июня 1980 года в Ленинграде. Ее отец Геннадий Иванович работал инженером, мать Татьяна Владимировна — преподавателем в школе. В 1985 году в семье появилась младшая дочь Ксения, а через пять лет родители девочек расстались.Подростком Юлия планировала стать журналистом, но мать убедила ее выбрать другую, "более интересную" профессию, и девушка поступила на факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.Диплом менеджера Юлии получить не удалось: в 2005 году Барановская взяла академический отпуск по беременности, а после рождения ребенка не стала восстанавливаться в университете.Роман с футболистомЛетом 2003 года Юлия Барановская познакомилась с восходящей звездой питерского "Зенита", футболистом Андреем Аршавиным. Между молодыми людьми пробежала искра, и уже через месяц влюбленные сняли квартиру и начали жить вместе. В 2005 году у пары родился сын Артем, а в 2008-м — дочь Яна.В 2009 году Аршавин подписал контракт с лондонским футбольным клубом "Арсенал", и семья переехала в Великобританию.Барановская занималась домом и детьми. Все ее попытки влиться в британское светское общество закончились провалом: журналисты частенько высмеивали стиль Барановской, а в 2010-м таблоид Daily Mail присвоил ей звание "самой безвкусно одетой жены футболиста".В начале 2012-го Барановская узнала, что беременна третьим ребенком, а когда она была на пятом месяце беременности, Аршавин позвонил ей по телефону и сообщил, что влюбился в другую и уходит из семьи.Скандальный разводКультурно расстаться у них не получилось. Поскольку брак не был официально зарегистрирован, а футболист был настолько увлечен новыми отношениями, что практически не помогал семье, Барановская, оставшаяся одна с тремя детьми, подала на алименты.В результате долгих судебных разбирательств Аршавина обязали платить наследникам три восьмых от всех своих заработков. Первое время Юля верила, что воссоединение с Андреем возможно.Только когда в 2016-м футболист женился на Алисе Казьминой, Барановская осознала, что готова отпустить бывшего возлюбленного.Пережила скандалы, пьянки, насилиеПосле скандального расставания с Аршавиным Юлия обрела большую популярность. Еще в 2011-м она попробовала себя в роли ведущей — на фестивале "Русская Масленица" в Лондоне.В 2014-м стартовала ее полноценная карьера на телевидении: сперва в программе "Чего хотят мужчины" на ТНТ, потом в "Девчатах" на канале "Россия 1", шоу "Мужское/Женское" и "Модный приговор" на Первом.В 2016-м на полках книжных магазинов появилась автобиография Юлии "Проверено мной — все к лучшему". На страницах которой женщина откровенно поведала о том, что отношения с футболистом были совсем не идеальны: спортсмен часто скандалил, приходил домой пьяным, избивал Барановскую."Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы", — рассказывала Барановская в одном интервью.Слухи о личной жизниО личной жизни телеведущей ходило много слухов, например, о романе с актером Андреем Чадовым. Звезды вместе появлялись на светских мероприятиях, отдыхали в Италии и на Бали, но при этом оба говорили, что между ними не более чем крепкая дружба.В 2017-м телеведущей начали приписывать отношения с солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко, а в 2019-м — с журналистом-путешественником Александром Телесовым. Оба "романа", как выяснилось позже, оказались выдумкой журналистов.Чем занимается сейчасСейчас Юлия продолжает развивать карьеру теле- и радиоведущей — в числе ее постоянных проектов ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале и передача "Все к лучшему" на "Русском радио". С 2021-го она также является членом политической партии "Новые люди" и автором проекта "Женщины Донбасса".В 2023-м вышла книга Барановской "Женщины Донбасса. Истории сильных": в ней телеведущая рассказала о трагических судьбах 30 женщин, с которыми ей довелось пообщаться во время поездок в регион.Свою личную жизнь телеведущая предпочитает не афишировать, а свободное время старается проводить с детьми.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юлия барановская, иванушки international, алиса казьмина