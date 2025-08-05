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Бойцы центра "Витязь" готовят будущих контрактников в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 05.08.2025
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Новости Подмосковья
 
10:00 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/balashikha-2033311228.html
Бойцы центра "Витязь" готовят будущих контрактников в подмосковной Балашихе
Бойцы центра "Витязь" готовят будущих контрактников в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 05.08.2025
Бойцы центра "Витязь" готовят будущих контрактников в подмосковной Балашихе
Единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который работает под руководством специалистов и ветеранов центра специального назначения "Витязь",... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:00:00+03:00
2025-08-05T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который работает под руководством специалистов и ветеранов центра специального назначения "Витязь", действует в Балашихе Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Комплекс, открытый 24 апреля 2023 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, стал пилотной моделью, объединившей все этапы оформления контракта с Министерством обороны и начальной подготовки бойцов в одном месте.В пресс-службе отметили, что бойцы, заключившие контракт в Балашихе, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей.Главная особенность центра — участие в подготовке будущих военнослужащих инструкторов из числа спецназа "Витязя", которые передают кандидатам не только теоретические знания, но и боевой опыт. Учебная программа разработана совместно с курсантами старших курсов Московского высшего военного командного училища и включает тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи."Центр специальной подготовки “Витязь”, функционирующий в Балашихе, стал важной точкой притяжения для всех, кто принял осознанное и мужественное решение связать свою судьбу с военной службой по контракту и защищать Родину. Наша задача – создать максимально комфортные и организованные условия для будущих защитников Отечества. Здесь, в одном месте, кандидат получает все необходимое: оформляет документы, проходит медкомиссию и первичную военную подготовку. Обучение проводят опытные инструкторы из числа спецназа, которые передают практические знания и боевой опыт", – отметил глава Балашихи Сергей Юров, его слова приводит пресс-служба.Пункт отбора на Восточном шоссе – современный центр, рассчитанный на одновременное пребывание до 500 кандидатов. Здесь проходят медицинскую комиссию, получают юридическую помощь, открывают банковский счет, знакомятся с мерами соцподдержки и проживают в комфортных условиях в течение 3–5 дней, совмещая оформление документов с обучением.Работу центра курирует Герой России, почетный житель Московской области и Балашихи, президент ассоциации "Братство краповых беретов "Витязь"" Сергей Лысюк. Более 15 лет он посвятил службе и подготовке бойцов, участвовал и руководил боевыми операциями. Под его руководством была сформирована учебная рота, ставшая основой отряда "Витязь"."Мы создали здесь не просто пункт отбора, а полноценную площадку начальной военной подготовки, где каждый получает реальные знания, практические навыки и поддержку. Наша задача – подготовить бойца физически и дать ему уверенность, понимание ответственности и командного духа. Это фундамент, на котором строится профессиональная армия", – подчеркнул Лысюк.На базе пункта отбора также развивается центр "Витязь" на Кучинском шоссе, где уже более 25 лет готовят бойцов и специалистов по военной подготовке.С момента открытия Балашиху посещают не только россияне, но и добровольцы – уроженцы иностранных государств. Более 300 граждан других стран — из Кубы, Колумбии, Непала, Украины, Грузии и Таджикистана, имеющие гражданство РФ, — прошли через центр, чтобы заключить контракт и пройти обучение наравне с российскими кандидатами.Единый пункт отбора в Балашихе стал региональным проектом с федеральным значением, сочетающим высокие стандарты организации, тесное взаимодействие с ветеранским сообществом и преемственность традиций спецподразделения "Витязь".Для удобства кандидатов на базе пункта работает телефон горячей линии: +7 (495) 990-77-77. Операторы готовы ответить на все вопросы, связанные с условиями и порядком заключения контракта на военную службу. Кроме того, оставить заявку на обратный звонок можно на официальном сайте.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, балашиха, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, сергей юров
Новости Подмосковья, Безопасность, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Сергей Юров
Бойцы центра "Витязь" готовят будущих контрактников в подмосковной Балашихе

Будущие контрактники готовятся в Балашихе под руководством ветеранов "Витязя"

© Фото : пресс-служба администрации городского округа БалашихаЕдиный пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе Московской области
Единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе Московской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе Московской области
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который работает под руководством специалистов и ветеранов центра специального назначения "Витязь", действует в Балашихе Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Комплекс, открытый 24 апреля 2023 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, стал пилотной моделью, объединившей все этапы оформления контракта с Министерством обороны и начальной подготовки бойцов в одном месте.
В пресс-службе отметили, что бойцы, заключившие контракт в Балашихе, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей.
Главная особенность центра — участие в подготовке будущих военнослужащих инструкторов из числа спецназа "Витязя", которые передают кандидатам не только теоретические знания, но и боевой опыт. Учебная программа разработана совместно с курсантами старших курсов Московского высшего военного командного училища и включает тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи.
«
"Центр специальной подготовки “Витязь”, функционирующий в Балашихе, стал важной точкой притяжения для всех, кто принял осознанное и мужественное решение связать свою судьбу с военной службой по контракту и защищать Родину. Наша задача – создать максимально комфортные и организованные условия для будущих защитников Отечества. Здесь, в одном месте, кандидат получает все необходимое: оформляет документы, проходит медкомиссию и первичную военную подготовку. Обучение проводят опытные инструкторы из числа спецназа, которые передают практические знания и боевой опыт", – отметил глава Балашихи Сергей Юров, его слова приводит пресс-служба.
Пункт отбора на Восточном шоссе – современный центр, рассчитанный на одновременное пребывание до 500 кандидатов. Здесь проходят медицинскую комиссию, получают юридическую помощь, открывают банковский счет, знакомятся с мерами соцподдержки и проживают в комфортных условиях в течение 3–5 дней, совмещая оформление документов с обучением.
Работу центра курирует Герой России, почетный житель Московской области и Балашихи, президент ассоциации "Братство краповых беретов "Витязь"" Сергей Лысюк. Более 15 лет он посвятил службе и подготовке бойцов, участвовал и руководил боевыми операциями. Под его руководством была сформирована учебная рота, ставшая основой отряда "Витязь".
"Мы создали здесь не просто пункт отбора, а полноценную площадку начальной военной подготовки, где каждый получает реальные знания, практические навыки и поддержку. Наша задача – подготовить бойца физически и дать ему уверенность, понимание ответственности и командного духа. Это фундамент, на котором строится профессиональная армия", – подчеркнул Лысюк.
На базе пункта отбора также развивается центр "Витязь" на Кучинском шоссе, где уже более 25 лет готовят бойцов и специалистов по военной подготовке.
С момента открытия Балашиху посещают не только россияне, но и добровольцы – уроженцы иностранных государств. Более 300 граждан других стран — из Кубы, Колумбии, Непала, Украины, Грузии и Таджикистана, имеющие гражданство РФ, — прошли через центр, чтобы заключить контракт и пройти обучение наравне с российскими кандидатами.
Единый пункт отбора в Балашихе стал региональным проектом с федеральным значением, сочетающим высокие стандарты организации, тесное взаимодействие с ветеранским сообществом и преемственность традиций спецподразделения "Витязь".
Для удобства кандидатов на базе пункта работает телефон горячей линии: +7 (495) 990-77-77. Операторы готовы ответить на все вопросы, связанные с условиями и порядком заключения контракта на военную службу. Кроме того, оставить заявку на обратный звонок можно на официальном сайте.
 
Новости ПодмосковьяБезопасностьБалашихаМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевСергей Юров
 
 
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