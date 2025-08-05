Симоньян заявила о росте аудитории RT по всему Глобальному Югу
Симоньян: аудитория RT растет, несмотря на попытки стран ограничить вещание
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что, несмотря на попытки некоторых зарубежных стран ограничить вещание RT на их территории, аудитория телеканала растет и развивается по всему Глобальному Югу.
"Мы развиваемся по всему Глобальному Югу темпами, которые мы даже представить себе не могли с теми нашими возможностями. Это во-первых. А во-вторых, то, что нам закрыли дорогие проекты, то есть серьезные, солидные, настоящие, как они называются, TV proper - настоящие телеканалы, это не говорит о том, что мы оттуда ушли... И эти годы мы наблюдаем, что наша аудитория только растет, а не падает", - сказала Симоньян в интервью на телеканале "Москва 24".
"Благодаря тому, что нам закрыли дорогие проекты, то есть телеканалы, у нас же были телеканалы и в Лондоне, и в Париже, и в Германии. Целый телеканал в Америке, само собой. Это всё закрыли. Содержание телеканала, как вы, работая на телевидении, прекрасно знаете, стоит очень дорого. Мы смогли перенаправить эти ресурсы на другие регионы", - отметила Симоньян.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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