Более десяти белгородских населенных пунктов обесточены после атак БПЛА
Гладков: более десяти белгородских сел остались без света из-за атак дронов ВСУ
Линии электропередачи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Более 10 населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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"В Волоконовском районе в результате атак дронов временно без света остаются сёла Борисовка, Новое и Тишанка, а также хутора Бочанка, Верный, Волчий-Первый, Григорьевка, Екатериновка, Зелёный Клин, Плотвянка и Шаховка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в селе Головчино Грайворонского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Также украинские беспилотники ударили по автомобилям в Ракитянском районе, в селе Бобрава, и в посёлке Красная Яруга. В селе Грузское Борисовского района от ударов FPV-дронов поврежден инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор.
"Поселок Уразово Валуйского округа под атакой вражеских дронов. Один из них сдетонировал о дорожное полотно.. Еще один дрон сдетонировал о дорогу, в результате чего повреждено остекление коммерческого объекта. Хутор Леоновка подвергся атаке беспилотника - повреждена линия газоснабжения... В хуторе Бабка в результате удара FPV-дрона перебита линия электропередачи", - заявил глава области.
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