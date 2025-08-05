https://ria.ru/20250805/ataki-2033564435.html

Более десяти белгородских населенных пунктов обесточены после атак БПЛА

Более десяти белгородских населенных пунктов обесточены после атак БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025

Более десяти белгородских населенных пунктов обесточены после атак БПЛА

Более 10 населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:59:00+03:00

2025-08-05T19:59:00+03:00

2025-08-05T19:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Более 10 населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Волоконовском районе в результате атак дронов временно без света остаются сёла Борисовка, Новое и Тишанка, а также хутора Бочанка, Верный, Волчий-Первый, Григорьевка, Екатериновка, Зелёный Клин, Плотвянка и Шаховка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в селе Головчино Грайворонского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Также украинские беспилотники ударили по автомобилям в Ракитянском районе, в селе Бобрава, и в посёлке Красная Яруга. В селе Грузское Борисовского района от ударов FPV-дронов поврежден инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор. "Поселок Уразово Валуйского округа под атакой вражеских дронов. Один из них сдетонировал о дорожное полотно.. Еще один дрон сдетонировал о дорогу, в результате чего повреждено остекление коммерческого объекта. Хутор Леоновка подвергся атаке беспилотника - повреждена линия газоснабжения... В хуторе Бабка в результате удара FPV-дрона перебита линия электропередачи", - заявил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

ракитянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков