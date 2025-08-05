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Более десяти белгородских населенных пунктов обесточены после атак БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ataki-2033564435.html
Более десяти белгородских населенных пунктов обесточены после атак БПЛА
Более десяти белгородских населенных пунктов обесточены после атак БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
Более десяти белгородских населенных пунктов обесточены после атак БПЛА
Более 10 населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:59:00+03:00
2025-08-05T19:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Более 10 населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. &quot;В Волоконовском районе в результате атак дронов временно без света остаются сёла Борисовка, Новое и Тишанка, а также хутора Бочанка, Верный, Волчий-Первый, Григорьевка, Екатериновка, Зелёный Клин, Плотвянка и Шаховка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в селе Головчино Грайворонского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Также украинские беспилотники ударили по автомобилям в Ракитянском районе, в селе Бобрава, и в посёлке Красная Яруга. В селе Грузское Борисовского района от ударов FPV-дронов поврежден инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор. "Поселок Уразово Валуйского округа под атакой вражеских дронов. Один из них сдетонировал о дорожное полотно.. Еще один дрон сдетонировал о дорогу, в результате чего повреждено остекление коммерческого объекта. Хутор Леоновка подвергся атаке беспилотника - повреждена линия газоснабжения... В хуторе Бабка в результате удара FPV-дрона перебита линия электропередачи", - заявил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков
Более десяти белгородских населенных пунктов обесточены после атак БПЛА

Гладков: более десяти белгородских сел остались без света из-за атак дронов ВСУ

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Более 10 населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"В Волоконовском районе в результате атак дронов временно без света остаются сёла Борисовка, Новое и Тишанка, а также хутора Бочанка, Верный, Волчий-Первый, Григорьевка, Екатериновка, Зелёный Клин, Плотвянка и Шаховка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в селе Головчино Грайворонского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Также украинские беспилотники ударили по автомобилям в Ракитянском районе, в селе Бобрава, и в посёлке Красная Яруга. В селе Грузское Борисовского района от ударов FPV-дронов поврежден инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор.
"Поселок Уразово Валуйского округа под атакой вражеских дронов. Один из них сдетонировал о дорожное полотно.. Еще один дрон сдетонировал о дорогу, в результате чего повреждено остекление коммерческого объекта. Хутор Леоновка подвергся атаке беспилотника - повреждена линия газоснабжения... В хуторе Бабка в результате удара FPV-дрона перебита линия электропередачи", - заявил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРакитянский районВячеслав Гладков
 
 
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