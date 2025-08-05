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Натравил КГБ на обидчика: как сложилась судьба Бубы Касторского

Натравил КГБ на обидчика: как сложилась судьба Бубы Касторского - РИА Новости, 05.08.2025

Натравил КГБ на обидчика: как сложилась судьба Бубы Касторского

Бориса Сичкина сделала невероятно популярной роль Бубы Касторского в советском приключенческом фильме "Неуловимые мстители". Обаятельный одесский мошенник с... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:31:00+03:00

2025-08-05T19:31:00+03:00

2025-08-05T19:31:00+03:00

борис сичкин

москонцерт

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киев

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. Бориса Сичкина сделала невероятно популярной роль Бубы Касторского в советском приключенческом фильме "Неуловимые мстители". Обаятельный одесский мошенник с гармошкой — стал одним из самых ярких героев картины. Многие зрители считали легкомысленный персонаж вторым "я" Сичкина, но в жизни он был совсем другим: многогранный артист с опытом хореографа, композитора и сатирика. В то же время за экранным образом веселого одессита скрывался человек сложной судьбы, в которой взлеты чередовались с падениями.Киевлянин, считавший себя одесситомБорис Сичкин родился в шумной и многодетной семье 15 августа 1922 года в Киеве. "Я родом из Киева, но мои родители, братья и сестры были одесситы. Играл я роль одессита, дружил с гениальным одесситом Леонидом Утесовым, так что и сам себя считаю одесситом. И характер у меня одесский, неунывающий", — рассказывал о себе актер.Отец Бориса, сапожник по профессии, скончался, когда мальчику было всего четыре года. Семья лишилась кормильца, и все заботы о детях взял на себя старший брат, работавший в цирке. Именно он и приобщил маленького Борю к танцу.Мальчик исполнял "Яблочко" и "Барыню", бил чечетку и устраивал цыганские пляски на рынке, за что и получал первые гонорары продовольствием.Из цыганского табора в армиюВ 15 лет Борис решил бросить школу и уйти из дома. Некоторое время успел пожить цыганском таборе. Через несколько лет молодой человек поступил в Киевское хореографическое училище, а затем стал участником Ансамбля народного танца.В июне 1941-го Бориса призвали в Красную армию. Он попросился в Ансамбль песни и пляски Киевского военного округа. С этим ансамблем он прошел всю войну, выступал перед фронтовикам, ранеными бойцами в госпиталях. Был награжден несколькими наградами, включая медаль "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда"."Я из Одессы! Здрасьте!"После Победы Борис в 1948 году перешел работать в "Москонцерт", где провел почти два десятилетия. В 1955-м Борис присоединился к пародийному театру "Синяя птичка", созданному Виктором Драгунским.В кино дебютировал в 1954-м в небольшой сцене в фильме "Анна на шее". Наибольшую известность Сичкину принесла роль Бубы Касторского в "Неуловимых мстителях".Персонаж — куплетист с коронной фразой: "Я из Одессы! Здрасьте!" - стал настолько узнаваемым, что имя Буба прочно закрепилось за самим Сичкиным, и его стали узнавать только по этой роли.Ложное обвинениеВ 1950-м Борис познакомился с Галиной, артисткой из танцевального ансамбля, которая позже стала его женой. Она часто выступала вместе с мужем, вместе с ним снималась в кино. У супругов родился сын — Емельян.В 1973 году против Бориса Сичкина возбудили уголовное дело по обвинению в хищении государственных средств. Артиста подозревали в "левых" концертах, и ему пришлось отсидеть в тюрьме целый год. Позже он признавался, что в тюрьме ему помог выжить юмор, которым он щедро делился с уголовниками.В итоге Сичкина оправдали: выяснилось, что он ни копейки не украл, а даже иногда недополучал. Но он так и не смог простить советскому государству нанесенную обиду и в 1979-м эмигрировал в США.Натравил на обидчика КГБПонимая, что навсегда покидает родину, Борис решил продать все, что у него было: большую квартиру в центре Москвы, машину, мебель. Но по тогдашним законам сделать это можно было только передав имущество в кооператив. Председателем кооператива был известный композитор Марк Фрадкин, который оценил квартиру вдвое дешевле, назвав Бориса бывшим уголовником и предателем.Перебравшись за границу, артист написал несколько писем Фрадкину, в которых компрометировал его, благодарив якобы за переданные иконы, валюту и другую контрабанду. Почта из-за рубежа была под контролем КГБ, и у Фрадкина тогда состоялось несколько неприятных разговоров с чекистами.Первое время жили на чемоданахПо воспоминаниям жены Галины, первое время в Америке они даже не распаковывали чемоданы - думали, что вот-вот вернутся обратно.Но удача вскоре им улыбнулась. Сын Емельян стал писать музыку к фильмам, Борису удалось сняться в пяти американских лентах в небольших, но запоминающихся ролях. У Оливера Стоуна он сыграл Брежнева, его партнером был Энтони Хопкинс.Гонорары Бубе платили скромные, но их хватало на жизнь. Доход приносили и выступления перед эмигрантами. В Россию артист приезжал в 1990-х и даже выпустил здесь мемуары.Скончался Борис Сичкин на 80-м году жизни в Нью-Йорке. Похороны прошли в США, но через некоторое время, выполняя волю артиста, его прах был захоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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