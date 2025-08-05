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Натравил КГБ на обидчика: как сложилась судьба Бубы Касторского - РИА Новости, 05.08.2025
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19:31 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/artist-2033527889.html
Натравил КГБ на обидчика: как сложилась судьба Бубы Касторского
Натравил КГБ на обидчика: как сложилась судьба Бубы Касторского - РИА Новости, 05.08.2025
Натравил КГБ на обидчика: как сложилась судьба Бубы Касторского
Бориса Сичкина сделала невероятно популярной роль Бубы Касторского в советском приключенческом фильме "Неуловимые мстители". Обаятельный одесский мошенник с... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:31:00+03:00
2025-08-05T19:31:00+03:00
борис сичкин
москонцерт
москва
сша
киев
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. Бориса Сичкина сделала невероятно популярной роль Бубы Касторского в советском приключенческом фильме "Неуловимые мстители". Обаятельный одесский мошенник с гармошкой — стал одним из самых ярких героев картины. Многие зрители считали легкомысленный персонаж вторым "я" Сичкина, но в жизни он был совсем другим: многогранный артист с опытом хореографа, композитора и сатирика. В то же время за экранным образом веселого одессита скрывался человек сложной судьбы, в которой взлеты чередовались с падениями.Киевлянин, считавший себя одесситомБорис Сичкин родился в шумной и многодетной семье 15 августа 1922 года в Киеве. "Я родом из Киева, но мои родители, братья и сестры были одесситы. Играл я роль одессита, дружил с гениальным одесситом Леонидом Утесовым, так что и сам себя считаю одесситом. И характер у меня одесский, неунывающий", — рассказывал о себе актер.Отец Бориса, сапожник по профессии, скончался, когда мальчику было всего четыре года. Семья лишилась кормильца, и все заботы о детях взял на себя старший брат, работавший в цирке. Именно он и приобщил маленького Борю к танцу.Мальчик исполнял "Яблочко" и "Барыню", бил чечетку и устраивал цыганские пляски на рынке, за что и получал первые гонорары продовольствием.Из цыганского табора в армиюВ 15 лет Борис решил бросить школу и уйти из дома. Некоторое время успел пожить цыганском таборе. Через несколько лет молодой человек поступил в Киевское хореографическое училище, а затем стал участником Ансамбля народного танца.В июне 1941-го Бориса призвали в Красную армию. Он попросился в Ансамбль песни и пляски Киевского военного округа. С этим ансамблем он прошел всю войну, выступал перед фронтовикам, ранеными бойцами в госпиталях. Был награжден несколькими наградами, включая медаль "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда"."Я из Одессы! Здрасьте!"После Победы Борис в 1948 году перешел работать в "Москонцерт", где провел почти два десятилетия. В 1955-м Борис присоединился к пародийному театру "Синяя птичка", созданному Виктором Драгунским.В кино дебютировал в 1954-м в небольшой сцене в фильме "Анна на шее". Наибольшую известность Сичкину принесла роль Бубы Касторского в "Неуловимых мстителях".Персонаж — куплетист с коронной фразой: "Я из Одессы! Здрасьте!" - стал настолько узнаваемым, что имя Буба прочно закрепилось за самим Сичкиным, и его стали узнавать только по этой роли.Ложное обвинениеВ 1950-м Борис познакомился с Галиной, артисткой из танцевального ансамбля, которая позже стала его женой. Она часто выступала вместе с мужем, вместе с ним снималась в кино. У супругов родился сын — Емельян.В 1973 году против Бориса Сичкина возбудили уголовное дело по обвинению в хищении государственных средств. Артиста подозревали в "левых" концертах, и ему пришлось отсидеть в тюрьме целый год. Позже он признавался, что в тюрьме ему помог выжить юмор, которым он щедро делился с уголовниками.В итоге Сичкина оправдали: выяснилось, что он ни копейки не украл, а даже иногда недополучал. Но он так и не смог простить советскому государству нанесенную обиду и в 1979-м эмигрировал в США.Натравил на обидчика КГБПонимая, что навсегда покидает родину, Борис решил продать все, что у него было: большую квартиру в центре Москвы, машину, мебель. Но по тогдашним законам сделать это можно было только передав имущество в кооператив. Председателем кооператива был известный композитор Марк Фрадкин, который оценил квартиру вдвое дешевле, назвав Бориса бывшим уголовником и предателем.Перебравшись за границу, артист написал несколько писем Фрадкину, в которых компрометировал его, благодарив якобы за переданные иконы, валюту и другую контрабанду. Почта из-за рубежа была под контролем КГБ, и у Фрадкина тогда состоялось несколько неприятных разговоров с чекистами.Первое время жили на чемоданахПо воспоминаниям жены Галины, первое время в Америке они даже не распаковывали чемоданы - думали, что вот-вот вернутся обратно.Но удача вскоре им улыбнулась. Сын Емельян стал писать музыку к фильмам, Борису удалось сняться в пяти американских лентах в небольших, но запоминающихся ролях. У Оливера Стоуна он сыграл Брежнева, его партнером был Энтони Хопкинс.Гонорары Бубе платили скромные, но их хватало на жизнь. Доход приносили и выступления перед эмигрантами. В Россию артист приезжал в 1990-х и даже выпустил здесь мемуары.Скончался Борис Сичкин на 80-м году жизни в Нью-Йорке. Похороны прошли в США, но через некоторое время, выполняя волю артиста, его прах был захоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища.
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борис сичкин, москонцерт, москва, сша, киев
Борис Сичкин, Москонцерт, Москва, США, Киев

Натравил КГБ на обидчика: как сложилась судьба Бубы Касторского

© РИА Новости / Снимок с экрана | Перейти в медиабанкРежиссер Эдмон Кеосаян (в центре) актеры Борис Сичкин (второй слева) и Виктро Косых ( справа) на съемках фильма "Новые приключения неуловимых".
Режиссер Эдмон Кеосаян (в центре) актеры Борис Сичкин (второй слева) и Виктро Косых ( справа) на съемках фильма Новые приключения неуловимых. - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Снимок с экрана
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. Бориса Сичкина сделала невероятно популярной роль Бубы Касторского в советском приключенческом фильме "Неуловимые мстители". Обаятельный одесский мошенник с гармошкой — стал одним из самых ярких героев картины. Многие зрители считали легкомысленный персонаж вторым "я" Сичкина, но в жизни он был совсем другим: многогранный артист с опытом хореографа, композитора и сатирика. В то же время за экранным образом веселого одессита скрывался человек сложной судьбы, в которой взлеты чередовались с падениями.

Киевлянин, считавший себя одесситом

Борис Сичкин родился в шумной и многодетной семье 15 августа 1922 года в Киеве. "Я родом из Киева, но мои родители, братья и сестры были одесситы. Играл я роль одессита, дружил с гениальным одесситом Леонидом Утесовым, так что и сам себя считаю одесситом. И характер у меня одесский, неунывающий", — рассказывал о себе актер.
Отец Бориса, сапожник по профессии, скончался, когда мальчику было всего четыре года. Семья лишилась кормильца, и все заботы о детях взял на себя старший брат, работавший в цирке. Именно он и приобщил маленького Борю к танцу.
Мальчик исполнял "Яблочко" и "Барыню", бил чечетку и устраивал цыганские пляски на рынке, за что и получал первые гонорары продовольствием.
© РИА Новости / Свет | Перейти в медиабанкМоряк исполняет танец "яблочко"
Моряк исполняет танец яблочко - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Свет
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Моряк исполняет танец "яблочко"

Из цыганского табора в армию

В 15 лет Борис решил бросить школу и уйти из дома. Некоторое время успел пожить цыганском таборе. Через несколько лет молодой человек поступил в Киевское хореографическое училище, а затем стал участником Ансамбля народного танца.
В июне 1941-го Бориса призвали в Красную армию. Он попросился в Ансамбль песни и пляски Киевского военного округа. С этим ансамблем он прошел всю войну, выступал перед фронтовикам, ранеными бойцами в госпиталях. Был награжден несколькими наградами, включая медаль "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".

"Я из Одессы! Здрасьте!"

После Победы Борис в 1948 году перешел работать в "Москонцерт", где провел почти два десятилетия. В 1955-м Борис присоединился к пародийному театру "Синяя птичка", созданному Виктором Драгунским.
В кино дебютировал в 1954-м в небольшой сцене в фильме "Анна на шее". Наибольшую известность Сичкину принесла роль Бубы Касторского в "Неуловимых мстителях".
Персонаж — куплетист с коронной фразой: "Я из Одессы! Здрасьте!" - стал настолько узнаваемым, что имя Буба прочно закрепилось за самим Сичкиным, и его стали узнавать только по этой роли.
© Мосфильм (1966)Кадр из фильма "Неуловимые мстители"
Кадр из фильма Неуловимые мстители - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Мосфильм (1966)
Кадр из фильма "Неуловимые мстители"

Ложное обвинение

В 1950-м Борис познакомился с Галиной, артисткой из танцевального ансамбля, которая позже стала его женой. Она часто выступала вместе с мужем, вместе с ним снималась в кино. У супругов родился сын — Емельян.
В 1973 году против Бориса Сичкина возбудили уголовное дело по обвинению в хищении государственных средств. Артиста подозревали в "левых" концертах, и ему пришлось отсидеть в тюрьме целый год. Позже он признавался, что в тюрьме ему помог выжить юмор, которым он щедро делился с уголовниками.
В итоге Сичкина оправдали: выяснилось, что он ни копейки не украл, а даже иногда недополучал. Но он так и не смог простить советскому государству нанесенную обиду и в 1979-м эмигрировал в США.

Натравил на обидчика КГБ

Понимая, что навсегда покидает родину, Борис решил продать все, что у него было: большую квартиру в центре Москвы, машину, мебель. Но по тогдашним законам сделать это можно было только передав имущество в кооператив. Председателем кооператива был известный композитор Марк Фрадкин, который оценил квартиру вдвое дешевле, назвав Бориса бывшим уголовником и предателем.
Перебравшись за границу, артист написал несколько писем Фрадкину, в которых компрометировал его, благодарив якобы за переданные иконы, валюту и другую контрабанду. Почта из-за рубежа была под контролем КГБ, и у Фрадкина тогда состоялось несколько неприятных разговоров с чекистами.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Комитета Государственной Безопасности СССР
Здание Комитета Государственной Безопасности СССР - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Комитета Государственной Безопасности СССР

Первое время жили на чемоданах

По воспоминаниям жены Галины, первое время в Америке они даже не распаковывали чемоданы - думали, что вот-вот вернутся обратно.
Но удача вскоре им улыбнулась. Сын Емельян стал писать музыку к фильмам, Борису удалось сняться в пяти американских лентах в небольших, но запоминающихся ролях. У Оливера Стоуна он сыграл Брежнева, его партнером был Энтони Хопкинс.
Гонорары Бубе платили скромные, но их хватало на жизнь. Доход приносили и выступления перед эмигрантами. В Россию артист приезжал в 1990-х и даже выпустил здесь мемуары.
Скончался Борис Сичкин на 80-м году жизни в Нью-Йорке. Похороны прошли в США, но через некоторое время, выполняя волю артиста, его прах был захоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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