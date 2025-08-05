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Армянские представители отправятся на Алтай по программе Россотрудничества

Армянские представители отправятся на Алтай по программе Россотрудничества - РИА Новости, 05.08.2025

Армянские представители отправятся на Алтай по программе Россотрудничества

Представители Армении отправятся в Калининград и на Алтай в рамках молодежного проекта Россотрудничества "Новое поколение", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:00:00+03:00

2025-08-05T19:00:00+03:00

2025-08-05T23:51:00+03:00

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республика алтай

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Представители Армении отправятся в Калининград и на Алтай в рамках молодежного проекта Россотрудничества "Новое поколение", сообщает пресс-служба представительства организации в Ереване. "Сразу две удивительные поездки в Россию ждут наших ребят этим летом по флагманской программе Россотрудничества "Новое Поколение". В Калининград на медиафорум "ШУМ" отправятся Мариам и Мнацакан — будущие звезды журналистики и креатива", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники медиафорума погрузятся в мир современных медиа, пообщаются с мастерами индустрии. "А на Алтай — в самое сердце Сибири — поедут Сирануш, Макс, Гаяне и Ваграм", - отмечается в сообщении. Эта поездка будет организована в рамках проекта "Белая вода Сибири" - международного культурно-спортивного рафтинг-форума. "Рады за ребят. Пусть у каждого из них будет своя незабываемая история. Кто-то найдет единомышленников, кто-то — новые идеи, а кто-то просто поймет, куда двигаться дальше", - заявили в представительстве.

https://ria.ru/20250213/armeniya-1999200492.html

калининград

республика алтай

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калининград, республика алтай, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире