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Армянские представители отправятся на Алтай по программе Россотрудничества - РИА Новости, 05.08.2025
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19:00 05.08.2025 (обновлено: 23:51 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/armeniya-2033585359.html
Армянские представители отправятся на Алтай по программе Россотрудничества
Армянские представители отправятся на Алтай по программе Россотрудничества - РИА Новости, 05.08.2025
Армянские представители отправятся на Алтай по программе Россотрудничества
Представители Армении отправятся в Калининград и на Алтай в рамках молодежного проекта Россотрудничества "Новое поколение", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:00:00+03:00
2025-08-05T23:51:00+03:00
калининград
республика алтай
армения
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Представители Армении отправятся в Калининград и на Алтай в рамках молодежного проекта Россотрудничества "Новое поколение", сообщает пресс-служба представительства организации в Ереване. "Сразу две удивительные поездки в Россию ждут наших ребят этим летом по флагманской программе Россотрудничества "Новое Поколение". В Калининград на медиафорум "ШУМ" отправятся Мариам и Мнацакан — будущие звезды журналистики и креатива", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники медиафорума погрузятся в мир современных медиа, пообщаются с мастерами индустрии. "А на Алтай — в самое сердце Сибири — поедут Сирануш, Макс, Гаяне и Ваграм", - отмечается в сообщении. Эта поездка будет организована в рамках проекта "Белая вода Сибири" - международного культурно-спортивного рафтинг-форума. "Рады за ребят. Пусть у каждого из них будет своя незабываемая история. Кто-то найдет единомышленников, кто-то — новые идеи, а кто-то просто поймет, куда двигаться дальше", - заявили в представительстве.
https://ria.ru/20250213/armeniya-1999200492.html
калининград
республика алтай
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калининград, республика алтай, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Калининград, Республика Алтай, Армения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Армянские представители отправятся на Алтай по программе Россотрудничества

Представители Армении посетят Калининград и Алтай по программе "Новое поколение"

© Фото : РоссотрудничествоЛоготип Россотрудничества
Логотип Россотрудничества - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Россотрудничество
Логотип Россотрудничества. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Представители Армении отправятся в Калининград и на Алтай в рамках молодежного проекта Россотрудничества "Новое поколение", сообщает пресс-служба представительства организации в Ереване.
"Сразу две удивительные поездки в Россию ждут наших ребят этим летом по флагманской программе Россотрудничества "Новое Поколение". В Калининград на медиафорум "ШУМ" отправятся Мариам и Мнацакан — будущие звезды журналистики и креатива", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники медиафорума погрузятся в мир современных медиа, пообщаются с мастерами индустрии.
"А на Алтай — в самое сердце Сибири — поедут Сирануш, Макс, Гаяне и Ваграм", - отмечается в сообщении. Эта поездка будет организована в рамках проекта "Белая вода Сибири" - международного культурно-спортивного рафтинг-форума.
"Рады за ребят. Пусть у каждого из них будет своя незабываемая история. Кто-то найдет единомышленников, кто-то — новые идеи, а кто-то просто поймет, куда двигаться дальше", - заявили в представительстве.
Русский Дом в Армении - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве
13 февраля, 18:09
 
КалининградРеспублика АлтайАрменияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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