СМИ: вице-президент Аргентины обвинила журналиста в призывах к мятежу
La Nación: вице-президент Аргентины обвинила журналиста в призывах к мятежу
Флаг Аргентины. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль подала уголовную жалобу в федеральный суд на испанского журналиста Хавьера Негре, союзника президента Хавьера Милея и совладельца портала La Derecha Diario, обвинив его в подстрекательстве к мятежу, нарушении общественного порядка, дискриминации и публичных угрозах, сообщила газета La Nación.
"Вице-президент Виктория Вильярруэль обратилась в федеральный суд с жалобой на одного из владельцев La Derecha Diario Хавьера Негре по обвинениям в покушении на общественный порядок, угрозе мятежа, дискриминации и публичной запугивающей риторике", - сообщило издание со ссылкой на представителей вице-президента.
Согласно данным La Nación, жалоба Вильярруэль была подана лично и от имени частного лица, а дело было передано в Федеральный суд №7 под председательством судьи Себастьяна Касанельо.
Негре, испанский журналист и экс-корреспондент газеты El Mundo, известен тесной связью с крайне правыми движениями в Испании, включая партию Vox. Он является, по утверждению La Nacion, одним из главных идеологов так называемого либертарианского дискурса в Аргентине, который активно продвигает президент Милей. Негре неоднократно публично критиковал Вильярруэль, называя её предательницей и обвиняя в попытках подрыва власти президента.
По словам самого Негре, в окружении Вильярруэль якобы действует сеть интернет-троллей и ведется кампания против сторонников Милея, включая увольнения и угрозы. Также он утверждал, что Вильярруэль пыталась выстроить собственную политическую повестку, контактируя с европейскими правыми политиками вне рамок президентской повестки.
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