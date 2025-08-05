https://ria.ru/20250805/anokhin-2033415926.html

Анохин посетил с рабочим визитом два предприятия Смоленской области

Анохин посетил с рабочим визитом два предприятия Смоленской области - РИА Новости, 05.08.2025

Анохин посетил с рабочим визитом два предприятия Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин осмотрел работу "Останкинского мясоперерабатывающего комбината" и компании "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:56:00+03:00

2025-08-05T10:56:00+03:00

2025-08-05T10:56:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин осмотрел работу "Останкинского мясоперерабатывающего комбината" и компании "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" в Гагаринском округе региона, он пообщался с работниками и руководством предприятий, обсудил вопросы модернизации производств и реализацию социальных проектов. На мясокомбинате в этом году заработал новый цех, который способен производить более 600 тонн сырокопченых колбас в месяц. В планах — расширение производства и увеличение выпуска продукции еще на 500 тонн в месяц, подчеркнул Анохин. "Предприятие уделяет большое внимание социальным программам, чтобы привлекать работников. Сейчас на комбинате трудятся более 2,5 тысячи человек, среди них много молодежи. Компания готова трудоустраивать и студентов по целевым договорам", – написал в своем телеграм-канале глава региона. Он отметил, что на предприятии "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" также обсудили вопросы подготовки кадров. Завод выпускает продукцию для изготовления мебели, внутренней отделки помещений, строительства и другие изделия из дерева. Компания модернизирует производство и создает условия труда для более чем 800 сотрудников. "Договорились о совместной работе по подготовке профессионалов. Кроме того, подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере. Оно предполагает обновление ряда объектов в Гагарине. Одним из первых станет спортивный зал в многопрофильном колледже. В планах также реконструкция моста в городском парке имени Федора Солнцева", – сказал Анохин. Он подчеркнул, что со стороны регправительства поддержка компаний продолжится.

https://ria.ru/20250801/anokhin-2032876054.html

смоленская область

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василий анохин, смоленская область