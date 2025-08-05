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Анохин посетил с рабочим визитом два предприятия Смоленской области - РИА Новости, 05.08.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:56 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/anokhin-2033415926.html
Анохин посетил с рабочим визитом два предприятия Смоленской области
Анохин посетил с рабочим визитом два предприятия Смоленской области - РИА Новости, 05.08.2025
Анохин посетил с рабочим визитом два предприятия Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин осмотрел работу "Останкинского мясоперерабатывающего комбината" и компании "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:56:00+03:00
2025-08-05T10:56:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин осмотрел работу "Останкинского мясоперерабатывающего комбината" и компании "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" в Гагаринском округе региона, он пообщался с работниками и руководством предприятий, обсудил вопросы модернизации производств и реализацию социальных проектов. На мясокомбинате в этом году заработал новый цех, который способен производить более 600 тонн сырокопченых колбас в месяц. В планах — расширение производства и увеличение выпуска продукции еще на 500 тонн в месяц, подчеркнул Анохин. "Предприятие уделяет большое внимание социальным программам, чтобы привлекать работников. Сейчас на комбинате трудятся более 2,5 тысячи человек, среди них много молодежи. Компания готова трудоустраивать и студентов по целевым договорам", – написал в своем телеграм-канале глава региона. Он отметил, что на предприятии "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" также обсудили вопросы подготовки кадров. Завод выпускает продукцию для изготовления мебели, внутренней отделки помещений, строительства и другие изделия из дерева. Компания модернизирует производство и создает условия труда для более чем 800 сотрудников. "Договорились о совместной работе по подготовке профессионалов. Кроме того, подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере. Оно предполагает обновление ряда объектов в Гагарине. Одним из первых станет спортивный зал в многопрофильном колледже. В планах также реконструкция моста в городском парке имени Федора Солнцева", – сказал Анохин. Он подчеркнул, что со стороны регправительства поддержка компаний продолжится.
https://ria.ru/20250801/anokhin-2032876054.html
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василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин посетил с рабочим визитом два предприятия Смоленской области

Анохин посетил два предприятия Гагаринского района Смоленской области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Василий Анохин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин осмотрел работу "Останкинского мясоперерабатывающего комбината" и компании "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" в Гагаринском округе региона, он пообщался с работниками и руководством предприятий, обсудил вопросы модернизации производств и реализацию социальных проектов.
На мясокомбинате в этом году заработал новый цех, который способен производить более 600 тонн сырокопченых колбас в месяц. В планах — расширение производства и увеличение выпуска продукции еще на 500 тонн в месяц, подчеркнул Анохин.
"Предприятие уделяет большое внимание социальным программам, чтобы привлекать работников. Сейчас на комбинате трудятся более 2,5 тысячи человек, среди них много молодежи. Компания готова трудоустраивать и студентов по целевым договорам", – написал в своем телеграм-канале глава региона.
Он отметил, что на предприятии "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" также обсудили вопросы подготовки кадров. Завод выпускает продукцию для изготовления мебели, внутренней отделки помещений, строительства и другие изделия из дерева. Компания модернизирует производство и создает условия труда для более чем 800 сотрудников.
"Договорились о совместной работе по подготовке профессионалов. Кроме того, подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере. Оно предполагает обновление ряда объектов в Гагарине. Одним из первых станет спортивный зал в многопрофильном колледже. В планах также реконструкция моста в городском парке имени Федора Солнцева", – сказал Анохин.
Он подчеркнул, что со стороны регправительства поддержка компаний продолжится.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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