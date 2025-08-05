https://ria.ru/20250805/anapa-2033566321.html

На пляжах Анапы не обнаружили новых выбросов мазута

На пляжах Анапы не обнаружили новых выбросов мазута - РИА Новости, 05.08.2025

На пляжах Анапы не обнаружили новых выбросов мазута

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 29 июля по 5 августа, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:22:00+03:00

2025-08-05T20:22:00+03:00

2025-08-05T20:22:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

черное море

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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 29 июля по 5 августа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Анапе с 29 июля по 5 августа новых выбросов мазута не обнаружили", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба, 5 августа у кромки воды на центральном пляже Анапы ведется замена защитных сетей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250801/tankery-2032825111.html

анапа

краснодарский край

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, краснодарский край, черное море