https://ria.ru/20250805/anapa-2033566321.html
На пляжах Анапы не обнаружили новых выбросов мазута
На пляжах Анапы не обнаружили новых выбросов мазута - РИА Новости, 05.08.2025
На пляжах Анапы не обнаружили новых выбросов мазута
Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 29 июля по 5 августа, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:22:00+03:00
2025-08-05T20:22:00+03:00
2025-08-05T20:22:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 29 июля по 5 августа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Анапе с 29 июля по 5 августа новых выбросов мазута не обнаружили", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба, 5 августа у кромки воды на центральном пляже Анапы ведется замена защитных сетей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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анапа
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, анапа, краснодарский край, черное море
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Черное море
На пляжах Анапы не обнаружили новых выбросов мазута
В Анапе с 29 июля по 5 августа не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах
КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 29 июля по 5 августа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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"В Анапе с 29 июля по 5 августа новых выбросов мазута не обнаружили", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба, 5 августа у кромки воды на центральном пляже Анапы ведется замена защитных сетей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.