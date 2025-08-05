https://ria.ru/20250805/aftershok-2033371357.html

Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке

Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке - РИА Новости, 05.08.2025

Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке

На Камчатке за сутки зафиксирован 71 афтершок, четыре из них ощущались силой от 2 до 3 баллов, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2025

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2025-08-05T00:40:00+03:00

2025-08-05T00:40:00+03:00

происшествия

камчатка

северо-курильск

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На Камчатке за сутки зафиксирован 71 афтершок, четыре из них ощущались силой от 2 до 3 баллов, сообщили в ГУМЧС по региону. "За сутки произошел 71 афтершок. В населенных пунктах четыре из них ощущались силой от двух до трех баллов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250804/vulkan-2033369320.html

камчатка

северо-курильск

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происшествия, камчатка, северо-курильск