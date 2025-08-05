Рейтинг@Mail.ru
Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/aftershok-2033371357.html
Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке
Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке - РИА Новости, 05.08.2025
Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке
На Камчатке за сутки зафиксирован 71 афтершок, четыре из них ощущались силой от 2 до 3 баллов, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:40:00+03:00
2025-08-05T00:40:00+03:00
происшествия
камчатка
северо-курильск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_0:197:2913:1836_1920x0_80_0_0_2e844b027b92e167b5f4c3fbc003e911.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На Камчатке за сутки зафиксирован 71 афтершок, четыре из них ощущались силой от 2 до 3 баллов, сообщили в ГУМЧС по региону. "За сутки произошел 71 афтершок. В населенных пунктах четыре из них ощущались силой от двух до трех баллов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250804/vulkan-2033369320.html
камчатка
северо-курильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_120:0:2568:1836_1920x0_80_0_0_821b7c48013210aa8d1cac87aead2a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, северо-курильск
Происшествия, Камчатка, Северо-Курильск
Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке

МЧС: за сутки на Камчатке зафиксировали 71 афтершок

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкВулкан Шивелуч на Камчатке
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На Камчатке за сутки зафиксирован 71 афтершок, четыре из них ощущались силой от 2 до 3 баллов, сообщили в ГУМЧС по региону.
"За сутки произошел 71 афтершок. В населенных пунктах четыре из них ощущались силой от двух до трех баллов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров
Вчера, 23:51
 
ПроисшествияКамчаткаСеверо-Курильск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала