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Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке
Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке - РИА Новости, 05.08.2025
Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке
На Камчатке за сутки зафиксирован 71 афтершок, четыре из них ощущались силой от 2 до 3 баллов, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:40:00+03:00
2025-08-05T00:40:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На Камчатке за сутки зафиксирован 71 афтершок, четыре из них ощущались силой от 2 до 3 баллов, сообщили в ГУМЧС по региону. "За сутки произошел 71 афтершок. В населенных пунктах четыре из них ощущались силой от двух до трех баллов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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происшествия, камчатка, северо-курильск
Происшествия, Камчатка, Северо-Курильск
Более 70 афтершоков зафиксировали за сутки на Камчатке
МЧС: за сутки на Камчатке зафиксировали 71 афтершок