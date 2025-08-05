https://ria.ru/20250805/aeroflot-2033463696.html

"Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг с 5 сентября

"Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг с 5 сентября - РИА Новости, 05.08.2025

"Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг с 5 сентября

Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам) с 5 сентября дважды в неделю, следует из сообщения компании. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:47:00+03:00

2025-08-05T13:47:00+03:00

2025-08-05T13:47:00+03:00

аэрофлот

нячанг

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам) с 5 сентября дважды в неделю, следует из сообщения компании. "Аэрофлот с 5 сентября запускает программу собственных прямых рейсов в Нячанг из Иркутска", - сообщили в "Аэрофлоте". Там добавили, что изначально полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. С 6 октября добавятся рейсы по понедельникам. С 29 октября рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 6 часов 50 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321.

https://ria.ru/20250723/aeroflot-2030863966.html

нячанг

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аэрофлот, нячанг, вьетнам