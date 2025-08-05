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"Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг с 5 сентября - РИА Новости, 05.08.2025
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13:47 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/aeroflot-2033463696.html
"Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг с 5 сентября
"Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг с 5 сентября - РИА Новости, 05.08.2025
"Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг с 5 сентября
Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам) с 5 сентября дважды в неделю, следует из сообщения компании. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:47:00+03:00
2025-08-05T13:47:00+03:00
аэрофлот
нячанг
вьетнам
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам) с 5 сентября дважды в неделю, следует из сообщения компании. "Аэрофлот с 5 сентября запускает программу собственных прямых рейсов в Нячанг из Иркутска", - сообщили в "Аэрофлоте". Там добавили, что изначально полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. С 6 октября добавятся рейсы по понедельникам. С 29 октября рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 6 часов 50 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321.
https://ria.ru/20250723/aeroflot-2030863966.html
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аэрофлот, нячанг, вьетнам
Аэрофлот, Нячанг, Вьетнам
"Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг с 5 сентября

Прямые рейсы "Аэрофлота" из Иркутска в Нячанг будут выполняться с 5 сентября

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам) с 5 сентября дважды в неделю, следует из сообщения компании.
"Аэрофлот с 5 сентября запускает программу собственных прямых рейсов в Нячанг из Иркутска", - сообщили в "Аэрофлоте".
Там добавили, что изначально полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. С 6 октября добавятся рейсы по понедельникам. С 29 октября рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Время в пути составит 6 часов 50 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321.
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