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Годовщину канонизации адмирала Ушакова отметили в Саранске - РИА Новости, 05.08.2025
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Республика Мордовия
 
17:44 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/admiral-2033537834.html
Годовщину канонизации адмирала Ушакова отметили в Саранске
Годовщину канонизации адмирала Ушакова отметили в Саранске - РИА Новости, 05.08.2025
Годовщину канонизации адмирала Ушакова отметили в Саранске
Торжественные мероприятия, посвященные 24-й годовщине канонизации адмирала Федора Ушакова - небесного покровителя Мордовии, состоялись во вторник в Саранске,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:44:00+03:00
2025-08-05T17:44:00+03:00
республика мордовия
федор ушаков
саранск
русская православная церковь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные 24-й годовщине канонизации адмирала Федора Ушакова - небесного покровителя Мордовии, состоялись во вторник в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. Великий русский флотоводец Ушаков был прославлен Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии 5 августа 2001 года. "Своей жизнью Федор Федорович Ушаков явил образец праведности и бескорыстного служения Родине. На торжества в Саранск прибыли архипастыри и пастыри Русской православной церкви, представители Военно-морского флота, адмиралы, многочисленные паломники из разных регионов страны", - говорится в сообщении. В день памяти праведного воина Феодора Ушакова торжественное богослужение в кафедральном соборе возглавили постоянный член Священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Затем состоялся крестный ход, у памятника непобедимому адмиралу отслужили праздничный молебен и возложили цветы. Славные победы, одержанные под руководством Федора Ушакова, укрепили мощь и величие Российского государства. Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: на примере великого адмирала надо показывать молодежи, что значит быть патриотом, мыслить и действовать в интересах Родины. Важно укреплять преемственность поколений на основе наших традиционных духовно-нравственных ценностей. "Я рад, что этот праздник мы проводим вместе. Для нас очень важно, что в свое время, в XIX веке, непобедимый адмирал Феодор Ушаков освятил нашу землю своей праведной жизнью, своей верой. Нам есть чем гордиться - то есть уважать, вспоминать святого праведного адмирала, учиться у него вере, терпению, воинскому искусству, отношению к ближнему", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Глава Мордовии поддержал предложение митрополита Зиновия о внесении инициативы в госсобрание республики, чтобы день канонизации Федора Ушакова стал республиканским государственно-церковным праздником.
https://ria.ru/20250718/mordoviya-2029994231.html
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федор ушаков, саранск, русская православная церковь
Республика Мордовия, Федор Ушаков, Саранск, Русская православная церковь
Годовщину канонизации адмирала Ушакова отметили в Саранске

В Саранске отметили 24-ю годовщину канонизации адмирала Ушакова

© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкФедор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал
Федор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Павел Балабанов
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Федор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные 24-й годовщине канонизации адмирала Федора Ушакова - небесного покровителя Мордовии, состоялись во вторник в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.
Великий русский флотоводец Ушаков был прославлен Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии 5 августа 2001 года.
"Своей жизнью Федор Федорович Ушаков явил образец праведности и бескорыстного служения Родине. На торжества в Саранск прибыли архипастыри и пастыри Русской православной церкви, представители Военно-морского флота, адмиралы, многочисленные паломники из разных регионов страны", - говорится в сообщении.
В день памяти праведного воина Феодора Ушакова торжественное богослужение в кафедральном соборе возглавили постоянный член Священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Затем состоялся крестный ход, у памятника непобедимому адмиралу отслужили праздничный молебен и возложили цветы.
Славные победы, одержанные под руководством Федора Ушакова, укрепили мощь и величие Российского государства. Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: на примере великого адмирала надо показывать молодежи, что значит быть патриотом, мыслить и действовать в интересах Родины. Важно укреплять преемственность поколений на основе наших традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Я рад, что этот праздник мы проводим вместе. Для нас очень важно, что в свое время, в XIX веке, непобедимый адмирал Феодор Ушаков освятил нашу землю своей праведной жизнью, своей верой. Нам есть чем гордиться - то есть уважать, вспоминать святого праведного адмирала, учиться у него вере, терпению, воинскому искусству, отношению к ближнему", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава Мордовии поддержал предложение митрополита Зиновия о внесении инициативы в госсобрание республики, чтобы день канонизации Федора Ушакова стал республиканским государственно-церковным праздником.
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Республика МордовияФедор УшаковСаранскРусская православная церковь
 
 
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