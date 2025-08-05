https://ria.ru/20250805/admiral-2033537834.html

Годовщину канонизации адмирала Ушакова отметили в Саранске

Годовщину канонизации адмирала Ушакова отметили в Саранске - РИА Новости, 05.08.2025

Годовщину канонизации адмирала Ушакова отметили в Саранске

Торжественные мероприятия, посвященные 24-й годовщине канонизации адмирала Федора Ушакова - небесного покровителя Мордовии, состоялись во вторник в Саранске,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:44:00+03:00

2025-08-05T17:44:00+03:00

2025-08-05T17:44:00+03:00

республика мордовия

федор ушаков

саранск

русская православная церковь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные 24-й годовщине канонизации адмирала Федора Ушакова - небесного покровителя Мордовии, состоялись во вторник в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. Великий русский флотоводец Ушаков был прославлен Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии 5 августа 2001 года. "Своей жизнью Федор Федорович Ушаков явил образец праведности и бескорыстного служения Родине. На торжества в Саранск прибыли архипастыри и пастыри Русской православной церкви, представители Военно-морского флота, адмиралы, многочисленные паломники из разных регионов страны", - говорится в сообщении. В день памяти праведного воина Феодора Ушакова торжественное богослужение в кафедральном соборе возглавили постоянный член Священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Затем состоялся крестный ход, у памятника непобедимому адмиралу отслужили праздничный молебен и возложили цветы. Славные победы, одержанные под руководством Федора Ушакова, укрепили мощь и величие Российского государства. Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: на примере великого адмирала надо показывать молодежи, что значит быть патриотом, мыслить и действовать в интересах Родины. Важно укреплять преемственность поколений на основе наших традиционных духовно-нравственных ценностей. "Я рад, что этот праздник мы проводим вместе. Для нас очень важно, что в свое время, в XIX веке, непобедимый адмирал Феодор Ушаков освятил нашу землю своей праведной жизнью, своей верой. Нам есть чем гордиться - то есть уважать, вспоминать святого праведного адмирала, учиться у него вере, терпению, воинскому искусству, отношению к ближнему", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Глава Мордовии поддержал предложение митрополита Зиновия о внесении инициативы в госсобрание республики, чтобы день канонизации Федора Ушакова стал республиканским государственно-церковным праздником.

https://ria.ru/20250718/mordoviya-2029994231.html

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федор ушаков, саранск, русская православная церковь