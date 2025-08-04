Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погибла жительница Тутаева - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/zhenschina-2033255840.html
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погибла жительница Тутаева
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погибла жительница Тутаева - РИА Новости, 04.08.2025
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погибла жительница Тутаева
Жительница города Тутаев Ярославской области погибла при столкновении туристического автобуса с грузовым поездом в Лодейнопольском районе Ленинградской области, РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:47:00+03:00
2025-08-04T13:47:00+03:00
происшествия
тутаев
ярославская область
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033206108_0:72:1116:700_1920x0_80_0_0_036728655cb38f9bfbb4f990a3e48fd8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Жительница города Тутаев Ярославской области погибла при столкновении туристического автобуса с грузовым поездом в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщила глава Тутаевского муниципального округа Ольга Низова. По данным ленинградских властей и полиции, в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. По данным министра здравоохранения Карелии Михаил Охлопкова, автобус направлялся из Карелии в Ярославль. Погибла женщина из Ярославской области, сообщил Охлопков. По его информации, 14 пострадавших госпитализировали в Лодейнопольскую больницу для прохождения стационарного лечения. Двоим оказали амбулаторную помощь. Низова написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния (Тутаевский район). Паломники отправились в путь на автобусе одной из транспортных компаний. "К сожалению, есть погибшая из Тутаева - Лапшина Ольга Николаевна. Выражаю семье искренние соболезнования. Коллегам даны поручения, семью в беде не оставим", - написала глава округа. По ее словам, в настоящее время всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая медицинская помощь. "Пассажиры с легкими травмами размещены в гостинице, те, кому требуется лечение, находятся в медицинских учреждениях. Сотрудник паломнической службы, занимавшийся организацией этой поездки, также госпитализирован", - сообщила Низова. Она отметила, что перевозчик отправил за паломниками резервный автобус. Ожидаемое время прибытия - 18:00.
https://ria.ru/20250804/avtobus-2033237493.html
https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html
тутаев
ярославская область
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033206108_111:0:1071:720_1920x0_80_0_0_fee270dd2dc4c5e2e8f1080cdd71b6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тутаев, ярославская область, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тутаев, Ярославская область, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погибла жительница Тутаева

В ДТП с автобусом и поездом в Ленинградской области погибла жительница Тутаева

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкГрузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Жительница города Тутаев Ярославской области погибла при столкновении туристического автобуса с грузовым поездом в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщила глава Тутаевского муниципального округа Ольга Низова.
По данным ленинградских властей и полиции, в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. По данным министра здравоохранения Карелии Михаил Охлопкова, автобус направлялся из Карелии в Ярославль. Погибла женщина из Ярославской области, сообщил Охлопков. По его информации, 14 пострадавших госпитализировали в Лодейнопольскую больницу для прохождения стационарного лечения. Двоим оказали амбулаторную помощь.
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Автобус, попавший в ДТП в Ленобласти, ехал из Карелии в Ярославль
12:50
Низова написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния (Тутаевский район). Паломники отправились в путь на автобусе одной из транспортных компаний.
"К сожалению, есть погибшая из Тутаева - Лапшина Ольга Николаевна. Выражаю семье искренние соболезнования. Коллегам даны поручения, семью в беде не оставим", - написала глава округа.
По ее словам, в настоящее время всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая медицинская помощь.
"Пассажиры с легкими травмами размещены в гостинице, те, кому требуется лечение, находятся в медицинских учреждениях. Сотрудник паломнической службы, занимавшийся организацией этой поездки, также госпитализирован", - сообщила Низова.
Она отметила, что перевозчик отправил за паломниками резервный автобус. Ожидаемое время прибытия - 18:00.
Сотрудник МЧС на месте ДТП в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Приморье в ДТП погибли два человека
02:54
 
ПроисшествияТутаевЯрославская областьРеспублика КарелияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала