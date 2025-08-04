В ДТП с автобусом в Ленинградской области погибла жительница Тутаева
В ДТП с автобусом и поездом в Ленинградской области погибла жительница Тутаева
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкГрузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Жительница города Тутаев Ярославской области погибла при столкновении туристического автобуса с грузовым поездом в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщила глава Тутаевского муниципального округа Ольга Низова.
По данным ленинградских властей и полиции, в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. По данным министра здравоохранения Карелии Михаил Охлопкова, автобус направлялся из Карелии в Ярославль. Погибла женщина из Ярославской области, сообщил Охлопков. По его информации, 14 пострадавших госпитализировали в Лодейнопольскую больницу для прохождения стационарного лечения. Двоим оказали амбулаторную помощь.
Низова написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния (Тутаевский район). Паломники отправились в путь на автобусе одной из транспортных компаний.
"К сожалению, есть погибшая из Тутаева - Лапшина Ольга Николаевна. Выражаю семье искренние соболезнования. Коллегам даны поручения, семью в беде не оставим", - написала глава округа.
По ее словам, в настоящее время всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая медицинская помощь.
"Пассажиры с легкими травмами размещены в гостинице, те, кому требуется лечение, находятся в медицинских учреждениях. Сотрудник паломнической службы, занимавшийся организацией этой поездки, также госпитализирован", - сообщила Низова.
Она отметила, что перевозчик отправил за паломниками резервный автобус. Ожидаемое время прибытия - 18:00.