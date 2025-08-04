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У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 04.08.2025
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09:20 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/zemletryasenie-2033176927.html
У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6,5
У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 04.08.2025
У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник у Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:20:00+03:00
2025-08-04T09:20:00+03:00
происшествия
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник у Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 6,5 зарегистрировано в Тихом океане 4 августа в 15.20 (7.20 мск - ред.). Эпицентр находился в 232 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 62 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске.
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033150284.html
северо-курильск
тихий океан
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происшествия, северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Тихом океане у Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6,5

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник у Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясения магнитудой 6,5 зарегистрировано в Тихом океане 4 августа в 15.20 (7.20 мск - ред.). Эпицентр находился в 232 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 62 километров", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске.
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ПроисшествияСеверо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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