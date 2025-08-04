https://ria.ru/20250804/zbarskom-2033202636.html

Арестованному в Таиланде россиянину аннулировали визу, рассказали волонтеры

Арестованному в Таиланде россиянину аннулировали визу, рассказали волонтеры - РИА Новости, 04.08.2025

Арестованному в Таиланде россиянину аннулировали визу, рассказали волонтеры

Арестованному в Таиланде российскому ютюберу Тимуру Збарскому, снимавшему видеосюжеты в зоне боевых действий во время пограничного конфликта на... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:18:00+03:00

2025-08-04T11:18:00+03:00

2025-08-04T11:18:00+03:00

таиланд

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей

в мире

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БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Арестованному в Таиланде российскому ютюберу Тимуру Збарскому, снимавшему видеосюжеты в зоне боевых действий во время пограничного конфликта на таиландско-камбоджийской границе, иммиграционные власти аннулировали визу, россиянин готовится к депортации, сообщили РИА Новости российские волонтеры, посетившие Збарского в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке. "Тимур сказал мне сегодня, что после его поездки в зону конфликта, по возвращении в Паттайю, где он жил, ему аннулировали визу и в связи с этим арестовали и доставили его в Центр временного содержания для дальнейшей депортации на родину", - сказала РИА Новости в понедельник российский волонтер в Таиланде Татьяна (фамилия не называется по просьбе волонтера в связи со строгостью режима посещения заключенных – ред.). "Депортация в Таиланде производится за счет депортируемого: ему кто-то должен оплатить авиабилет. Мы сейчас в контакте с родственниками Тимура в России, они готовятся оплатить ему билет домой", - сообщила она. Волонтер рассказала также, что состояние здоровья арестованного россиянина нормальное. Збарский рассказал ей, что пока не может пользоваться своим смартфоном (это ограниченно возможно в Центре временного содержания, который по статусу не является тюрьмой – ред.), так как аппарат все еще изучают таиландские специалисты в связи с его поездкой в зону боев, где действует особый режим, а в некоторых районах военное положение, запрещающие видеосъемку в пограничной зоне без разрешения командования сухопутных войск Таиланда. "Когда Тимура привезли в Центр, ему дали возможность сделать несколько звонков, один из звонков был мне, а потом телефон отобрали", - рассказала Татьяна. Она сообщила, что ютюбер, живший в Паттайе и оперировавший там совместным с таиландскими гражданами небольшим туристическим бизнесом, был в контакте с российским волонтерским сообществом и россиянами, живущими в Бангкоке. "Мы его приглашали на благотворительные мероприятия в Бангкок", - сказала волонтер, отметив, что она не знает точно, сколько лет Збарский прожил и проработал в Таиланде, но слышала, что около 17 лет. Статья 12 Закона об иммиграции Таиланда, принятого в 1979 году и действующего в настоящее время, предполагает аннуляцию визы и депортацию иностранца, как меру, принимаемую властями в ряде случаев. В частности, в разделе 7 этой статьи говорится, что таиландская виза может быть аннулирована у гражданина иностранного государства "при наличии в определенных обстоятельствах признаков того, что он может совершить нарушение общественного порядка и публичного спокойствия или совершить действия, угрожающие национальной безопасности Королевства Таиланд, или является лицом, на которое выдан ордер на арест иностранным правительством". Закон о военном положении Таиланда 1917 года, выдержавший за 108 лет несколько редакций и действующий до сих пор, предполагает наказание в виде длительных сроков лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни для лиц, совершивших на территории, на которой введено военное положение, акты шпионажа в пользу иностранного государства. Подзаконные акты, привязанные к этому закону и выпущенные в течение ХХ и в ХХI веке, запрещают фото и видеосъемку на территориях, на которых введено военное положение, без официального разрешения военного командования. Производство фото и видеоматериалов без такого разрешения может стать основанием для подозрений в шпионаже.

https://ria.ru/20250801/bali-2032887263.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html

https://ria.ru/20250730/chernogorija-2032401611.html

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таиланд, бангкок, паттайя, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, в мире