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Продлен прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России"
Продлен прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России" - РИА Новости, 04.08.2025
Продлен прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России"
Срок подачи заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России" продлен до 3 сентября текущего года, в ней номинируются промышленные предприятия... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:00:00+03:00
2025-08-04T10:00:00+03:00
2025-08-04T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Срок подачи заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России" продлен до 3 сентября текущего года, в ней номинируются промышленные предприятия страны, дизайн-студии и дизайн-бюро, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Заявку можно подать на официальном сайте национальной премии."Москва уделяет особое внимание развитию современного промышленного дизайна и отечественной визуальной культуры. В этом году национальная премия "Лучший промышленный дизайн России" вновь объединит усилия инженеров и промышленных дизайнеров и станет платформой для презентации инновационных решений в индустрии. За два года в ней приняли участие более 1,5 тысячи конкурсантов, свыше полумиллиона человек выбирали победителя в народном голосовании", - сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.В прошлом году в финале оказались около 200 проектов, победителями стали 30, при этом 21 проект был представлен столицей.В текущем году заявки будут оцениваться по трем номинациям: "Дизайн продукт", "Дизайн прототип", "Народный выбор". Конкурс охватывает сразу четыре направления промдизайна: предметный дизайн, коммуникационный дизайн, дизайн в индустрии моды, средовой дизайн. Также впервые будет запущена образовательная программа, в рамках которой ведущие эксперты в области промышленного дизайна проведут лекции для широкой аудитории.В прошлом году в соответствии с постановлением правительства РФ премии был присвоен статус национальной, это говорит о ее высокой значимости и признании со стороны профессионального сообщества. Конкурс проводится совместно с министерством промышленности и торговли РФ.Принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей состоится в октябре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва
Продлен прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России"
Срок подачи заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России" продлили
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Срок подачи заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России" продлен до 3 сентября текущего года, в ней номинируются промышленные предприятия страны, дизайн-студии и дизайн-бюро, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Заявку можно подать на официальном сайте национальной премии.
«
"Москва уделяет особое внимание развитию современного промышленного дизайна и отечественной визуальной культуры. В этом году национальная премия "Лучший промышленный дизайн России" вновь объединит усилия инженеров и промышленных дизайнеров и станет платформой для презентации инновационных решений в индустрии. За два года в ней приняли участие более 1,5 тысячи конкурсантов, свыше полумиллиона человек выбирали победителя в народном голосовании", - сказал Гарбузов
, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
В прошлом году в финале оказались около 200 проектов, победителями стали 30, при этом 21 проект был представлен столицей.
В текущем году заявки будут оцениваться по трем номинациям: "Дизайн продукт", "Дизайн прототип", "Народный выбор". Конкурс охватывает сразу четыре направления промдизайна: предметный дизайн, коммуникационный дизайн, дизайн в индустрии моды, средовой дизайн. Также впервые будет запущена образовательная программа, в рамках которой ведущие эксперты в области промышленного дизайна проведут лекции для широкой аудитории.
В прошлом году в соответствии с постановлением правительства РФ
премии был присвоен статус национальной, это говорит о ее высокой значимости и признании со стороны профессионального сообщества. Конкурс проводится совместно с министерством промышленности и торговли РФ.
Принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей состоится в октябре.