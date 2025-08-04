https://ria.ru/20250804/zayavki-2033123014.html

Продлен прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России"

Продлен прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России" - РИА Новости, 04.08.2025

Продлен прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России"

Срок подачи заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России" продлен до 3 сентября текущего года, в ней номинируются промышленные предприятия... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:00:00+03:00

2025-08-04T10:00:00+03:00

2025-08-04T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033122520_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_417dbcf6163abcbf624d0ac359381fe9.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Срок подачи заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России" продлен до 3 сентября текущего года, в ней номинируются промышленные предприятия страны, дизайн-студии и дизайн-бюро, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Заявку можно подать на официальном сайте национальной премии."Москва уделяет особое внимание развитию современного промышленного дизайна и отечественной визуальной культуры. В этом году национальная премия "Лучший промышленный дизайн России" вновь объединит усилия инженеров и промышленных дизайнеров и станет платформой для презентации инновационных решений в индустрии. За два года в ней приняли участие более 1,5 тысячи конкурсантов, свыше полумиллиона человек выбирали победителя в народном голосовании", - сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.В прошлом году в финале оказались около 200 проектов, победителями стали 30, при этом 21 проект был представлен столицей.В текущем году заявки будут оцениваться по трем номинациям: "Дизайн продукт", "Дизайн прототип", "Народный выбор". Конкурс охватывает сразу четыре направления промдизайна: предметный дизайн, коммуникационный дизайн, дизайн в индустрии моды, средовой дизайн. Также впервые будет запущена образовательная программа, в рамках которой ведущие эксперты в области промышленного дизайна проведут лекции для широкой аудитории.В прошлом году в соответствии с постановлением правительства РФ премии был присвоен статус национальной, это говорит о ее высокой значимости и признании со стороны профессионального сообщества. Конкурс проводится совместно с министерством промышленности и торговли РФ.Принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей состоится в октябре.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий гарбузов, москва