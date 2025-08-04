https://ria.ru/20250804/zaschita-2033260188.html
Защита обжаловала арест вице-губернатора Брянской области
Защита обжаловала арест вице-губернатора Брянской области - РИА Новости, 04.08.2025
Защита обжаловала арест вице-губернатора Брянской области
Защита вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко обжаловала его арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:01:00+03:00
2025-08-04T14:01:00+03:00
2025-08-04T14:01:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031158859_0:531:2697:2048_1920x0_80_0_0_74022d6854ce724bf5f790cbd0c655a6.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко обжаловала его арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Следствие обвиняет Симоненко в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий при строительстве фортификационных сооружений (по части 3 статьи 285 УК РФ). Суд отправил его в СИЗО до 21 сентября. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Симоненко не признает вину.
https://ria.ru/20250725/nikolaev-2031434051.html
брянская область
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031158859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9dee1eafbc6520c433fb82bd3e428397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Брянская область, Москва, Россия, Московский городской суд
Защита обжаловала арест вице-губернатора Брянской области
Защита вице-губернатора Брянской области Симоненко обжаловала его арест