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Защита обжаловала арест вице-губернатора Брянской области

Защита обжаловала арест вице-губернатора Брянской области - РИА Новости, 04.08.2025

Защита обжаловала арест вице-губернатора Брянской области

Защита вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко обжаловала его арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:01:00+03:00

2025-08-04T14:01:00+03:00

2025-08-04T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко обжаловала его арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Следствие обвиняет Симоненко в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий при строительстве фортификационных сооружений (по части 3 статьи 285 УК РФ). Суд отправил его в СИЗО до 21 сентября. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Симоненко не признает вину.

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происшествия, брянская область, москва, россия, московский городской суд